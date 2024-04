Catinca Roman, critici la adresa lui Petre Roman, după ce și-a făcut apariția la înmormântarea Mioarei Roman: "A făcut-o pentru public. Nu a venit în țară pentru asta"

"A făcut-o pentru public"

"Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație… A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a spus Catinca Roman, la Metropola TV, potrivit ciao.ro.

"Și-a pregătit plecarea din timp"

"Nu are legătură cu actuala soție. Nu o învinuiesc pe ea. Actuala soție e tot o victimă și ea, are și ea o vârstă, e un om educat totuși. Nu o cunosc personal. Mi se pare ceva foarte imatur. Au fost niște nemulțumiri ale lui, niște frustrări care s-au adunat în timp. Înainte de Revoluție, au mai fost 15 ani când el era cu mult sub mama - ea era mai cunoscută, câștiga mai mult ca el. Eu cred că el a adunat niște frustrări.

El și-a pregătit plecarea din timp - nu pleci fără să fii sigur de niște lucruri. A fost pregătit și financiar. E un tip extrem de pragmatic, foarte organizat, cu o disciplină de fier. Nu e un spontan, nu și-a pierdut mințile că s-a îndrăgostit.

"Făcea diferențe între mine și Oana"

Am trăit 34 de ani în aceeași casă. Nu i-am zis tată, dar l-am considerat ca pe un părinte. E adevărat, făcea diferențe între mine și Oana, dar eu atunci nu am conștientizat acest lucru. Dar nu e normal ce a făcut! Nu pot totuși să spun că Oana a fost privilegiată. Nu vorbim de bani aici. Cu Oana sunt în relații foarte bune acum, dar nu ne vedem des. Suntem temperamente diferite, asta e!”, a mai spus Catinca Roman, în emisiunea Cristinei Șișcanu.

Mioara Roman a murit în 23 februarie, la vârsta de 83 de ani, după ce, în ultima perioadă, avusese mai multe probleme grave de sănătate.

