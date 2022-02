Câte calorii are o linguriță de miere. Poate fi folosită în dietă sau îngrașă?

Fie că este produsă din flori de tei, de salcâm sau de floarea-soarelui, mierea este delicioasă și sănătoasă. Proprietățile acesteia sunt multiple: este antibacteriană, antibiotică, antiinflamatoare, bio-stimulatoare, anti-carii, curativă, depurativă, emolientă, energetică, laxativă, imunostimulentă, nutritivă, și regenerativă pentru țesutul cognitiv.

Cu toate acestea, întrebarea care stă pe buzele tuturor este „Mierea îngrașă?”. Realmente, mierea este un produs sănătos, cu valențe pozitive, câștigând teren în fața zahărului. Ambele conțin molecule de fructoză și celuloză, însă, dacă în cazul zahărului moleculele sunt legate între ele, în cazul mierii, aceste molecule sunt libere. Astfel, organismul absoarbe mult mai repede mierea, fără să consume prea multă energie, fapt ce o face mai prietenoasă pentru persoanele care doresc să scape de câteva kilograme. Consumată cu moderație, mierea nu face niciun rău.

Câte calorii are o linguriță de miere? Dar o lingură?

Înainte de a afla câte calorii are o linguriță de miere, trebuie să știți câte grame are aceasta. De regulă, o linguriță poate conține 7 grame de miere, iar o lingură 21 de grame. În acest fel, o linguriță de miere are în jur de 22-23 de calorii, iar o lingură de miere are 65-66 de calorii.

Valorile pot să fie diferite în funcție de miere. Dacă aceasta este de flori de tei, o linguriță are 23 de calorii, iar o lingură are 65 de calorii. La fel se întâmplă și în cazul mierii obținute din flori de salcâm. Însă, dacă vorbim despre mierea obținută din floarea-soarelui, atunci vom avea 22 de calorii pentru o linguriță și 62 de calorii pentru o lingură. Și în cazul mierii bio lucrurile stau diferit: o linguriță de miere polifloră are 23 de calorii, iar o lingură are 66 de calorii.

Ce este mierea și ce o face atât de specială?

Mierea reprezintă acel produs apicol, rezultat din transformarea și prelucrarea nectarului de către albine și depozitat în celulele fagurilor, pentru a constitui hrana populației din stup. Principalul obiectiv al apiculturii din prezent și din trecut este acela de a obține mierea. Dar ce o face atât de specială? Ei bine, mierea este un adevărat izvor de sănătate. Conține numeroase vitamine, enzime, aminoacizi și minerale (calciu, fier, clorură de sodiu, magneziu, fosfat și potasiu), elemente ce aduc numeroase beneficii organismului. Ea există în diferite forme, și anume: crudă, organică și de Manuka. Toate acestea sunt extraordinare și ar trebui să facă parte din viața noastră, a tuturor.

Mierea este benefică din mai multe motive: previne diabetul, previne osteoporoza, atenuează alergiile, este sursă naturală de energie, elimină problemele cu somnul, vindecă rănile și arsurile, reglează nivelul colesterolului, ameliorează durerile de gât, îmbunătățește funcțiile ficatului și reglează ciclul menstrual. De asemenea, este ideală de folosit în măștile de păr sau în cele de față.

Probabil că nu știați, dar o lingură de miere conține doar 17 grame de carbohidrați și, cu ajutorul fructozei și al glucozei, intră direct în sânge și vă oferă un plus de energie. Astfel că, în cazul oboselii fizice sau psihice, după antrenamente sau exerciții de anduranță, o cantitate mică de miere poate fi un înlocuitor natural şi sănătos al energizantului, cafelei sau al ciocolatei. Pentru efecte mai bune, se recomandă cătina cu miere.

Totodată, mierea este de ajutor și în cazul buzelor uscate din perioada iernii. Aplicați un strat subțire de miere pe buze înainte de culcare, iar dimineața vă veți trezi cu cele mai fine și mai parfumate buze, scrie BZI.

