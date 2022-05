Cătălina Grama, despre rolul din “Strada Speranței”: Am jucat multe fete de oraș, dar Denisa are ceva special...

"Am jucat multe fete de oraș, dar Denisa are ceva special. Este un fel de Scarlett O'Hara a fetelor de oraș, pentru că ea speră încontinuu, nu se oprește, trăiește niște dezamăgiri, prietena ei cea mai bună o trădează. Dar ea speră că mâine va fi mai bine și nu renuntă. Chiar dacă aparent pare că nu avem multe lucruri în comun, în orice personaj al meu pun ceva din mine: energie, dinamism. Ce nu am comun cu personajul Denisa Sidor este firea ei legată foarte mult de latura financiară și materială a lucrurilor, nu îmi apratine. Personajul meu are ceva simt al umorului ", a declarat Cătălina Grama despre rolul pe care îl va interpreta în serialul de comedie urbană "Strada Speranței".

Actrița, cântăreața și vedetă de televiziune, Cătălina Grama este în lumina reflectoarelor încă de la vârstă de 14 ani. La cei 41 de ani este o femeie împlinită atât profesional cât și personal. Este implicată în numeroase proiecte, dar e și mama a doi copii minunați, Achim și Zora.

"Sunt foarte ponderată, fericită, echilibrată. Am găsit fericire și un echilibru în viața de mama și de soție . Când sunt acasă, am grijă de familia mea. Sunt Cătălina în cea mai pură formă a mea în sânul familiei mele. În același timp, mă bucur să pot să fiu implicată într-un proiect care va aduce oamenilor zâmbetul pe buze. Atmosfera de la filmări este una de familie, e o bucurie să fiu alături de prieteni", a declarat frumoasa actriță.

Nu a uitat niciodată de unde a plecat și celor care nu îndrăznesc să viseze și să pună în practică ceea ce își doresc le spune să nu renunțe, să își urmeze visul, să aibă mereu în suflet speranța.

"Toți sperăm în primul rând în mai bine sau în mai mult, într-un ideal pe care ni-l conturăm cu toții la un moment dat. Am locuit ani de zile pe Strada Speranței, pentru mine era undeva în cartierul Vitan și asta se întâmplă când eram foarte mică, la începuturile mele, înainte de vârsta de 14 ani. Locuind acolo, pe această Strada Speranței a mea, am visat tot felul de lucruri și pot să spun cu mâna pe suflet că pe majoritatea le-am îndeplinit. Chiar mi-am depășit speranțele de foarte multe ori. Nu îmi imaginam ca pornind de acolo să ajung până aici. Cred cu putere că toți cei care se află în punctul acesta, pe o Stradă a Speranței, nu trebuie să renunțe nici la lucrurile pe care le visează, chiar dacă par imposibile. Nimic nu este imposibil. Totul se poate îndeplini", a subliniat frumoasa actrița.

"Strada Speranței", serialul de comedie urbană care stârnește hohote de râs, va putea fi urmărit în fiecare seară de weekend, începând de sâmbăta aceasta, 7 mai, de la ora 20:00, la Kanal D. Alături de Cătălina Grama, din distribuție fac parte mari actori, nume consacrate în televiziune, teatru sau stand-up precum Monica Anghel, Claudiu Maier, Sorin Pârcălab, Diana Dumitrescu, Ovidiu Niculescu, Andreea Doinea, Irina Ştefan, Dragoș Muşat, Gicu Gojira, Lia Sichevici, Şerban Gomoi, Alexandru Conovaru, Aristiţa Oprea.

