Cătălin Drulă, primele declarații despre candidatura la preşedinţia USR PLUS vehiculată

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a vorbit despre candidatura sa la preşedinţia USR PLUS.

La finalul unei discuţii la grupul parlamentar al USR PLUS, Drulă a susţinut că a discutat doar despre ministerul pe care îl coordonează, respectiv despre activitatea şi stadiul proiectelor de investiţii, potrivit Agerpres.



"Această discuţie pe care am avut-o la grupul parlamentar USR PLUS a fost strict despre domeniul pe care îl gestionez politic - Ministerul Transporturilor", a spus el.



Întrebat dacă ia în calcul o candidatură, Cătălin Drulă a răspuns: "Nu la acest moment, nu".

Potrivit ministrului, în cazul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, are loc un dialog cu Comisia Europeană.



"A ieşit mai mult vâlvă, mai mult politizată în spaţiul public. Aşa se negociază astfel de programe - e un dialog, sunt neclarităţi. (...) Chiar astăzi o să avem un dialog cu experţii Comisiei Europene, unde o să lămurim două-trei dintre aceste clarificări care au fost cerute. Deocamdată, suntem foarte optimişti. (...) Vreau să fiu de-a dreptul bucuros şi triumfalist în momentul în care îl avem aprobat. Ştiu ce am spus acolo în program, ştiu cât sunt de importante aceste proiecte pentru România, unele sunt deja demarate (...) şi sunt foarte optimist că vor fi finanţate din PNRR", a susţinut ministrul Transporturilor.

Cuc: PNRR, campanie de imagine pentru Drulă

"Pe domnul Drulă nu cred că l-a interesat niciodată PNRR-UL sau infrastructura. Eu cred că ele sunt o campanie proprie de imagine pentru a candida la preşedinţia USR. A avut câteva scandaluri intens mediatizate - şi cel de la metrou, unde nu a avut dreptate. Scandalul de la metrou i-a dat notorietate. (...) Planul a fost să bage metroul în insolvență. Probabil nsite şmecheri vor veni şi vor lua contractele cu spatiile. Ce s-a întâmplat acolo a fost un abuz din partea ministerului.

Există un proces pe rol care trebuia să se ducă mai departe pentru ca procedura de transparentizare pentru acele spaţii a fost începută din 2017. Nu a făcut-o domnul Drulă, n-a pornit el războiul. (...) Ce a făcut el a fost un scandal doar pentru a-şi satisface egoul şi pentru că avea probabil în plan să îl saboteze pe Dan Barna şi să candideze", spunea Răzvan Cuc, de curând, la DCNews.