Cătălin Botezatu, declarație uimitoare despre Mihaela Rădulescu și dorința sa "arzătoare": E genul sălbatic! Nu știe să aprindă numai focul în sobă, ci și al inimii

Cătălin Botezatu a împlinit 55 de ani și a dat o petrecere de zile mari, în ciuda pandemiei de COVID-19.

Designerul a făcut mai multe dezvăluiri despre femeile din viața lui și despre vedeta din România alături de care ar pleca pe o insulă pustie.

"M-am trezit dimineață, am deschis larg ferestrele, am privit lacul, era soare, am zâmbit, și mi-am urat singur: La mulți ani, Bote! Apoi, m-am bărbierit, m-am aranjat și am plecat la atelierul meu unde am avut parte de o mică surpriză", a spus Cătălin Botezatu de ziua lui.

Botezatu, dezamăgit că Bianca Drăgușanu nu l-a sunat

Cătălin Botezatu a primit o mulțime de mesaje, atât de la familie, apropiați, prieteni, dar și de la fanii lui, dar cu toate acestea, una dintre cele mai importante persoane din viața lui, Bianca Drăgușanu, nu a dat niciun semn.

"Bianca Drăgușanu încă nu m-a sunat. Nu știu ce s-a întâmplat, poate că o fi încercat să mă sune, o să verific. Unii m-au sunat de 3-4 ori, ca să mă prindă la telefon", a completat Cătălin Botezatu.

Cine este vedeta pe care ar lua-o pe o insulă pustie

Întrebat care este diva din România pe care ar alege-o să plece împreună pe o insula pustie, Cătălin Botezatu a oferit un răspuns surprinzător, pentru playtech.ro.

"Dacă e să iau o divă cu mine, pe o insula pustie, dar care să nu fie deja luată de un alt bărbat, aș alege-o, cu siguranță, pe Mihaela Rădulescu. Lăsând deoparte că este foarte frumoasă, este femeia cu care ai ce să vorbești, nu te plictisești, e genul sălbatic, căreia îi place aventura, iubește sporturile extreme. Ea știe să aprindă nu numai focul în sobă, ci și pe cel mai greu, al inimii.

Eu, unul, cred în ciorba reîncălzită, în dragoste. Dacă a existat iubire cu adevărat, unde a fost foc, mai mocnește ceva. De obicei, bărbații caută o femeie care să semene cu marea lor iubire, o caută toată viața. Degeaba ai avut parte de 300 de femei, dacă nu se ridică la nivelul ei, te poți întoarce și după 10 ani la aceeași. Eu reîncălzesc ciorbele mereu, ciorba este foarte variată, în cazul meu", a dezvăluit celebrul designer.