Câtă ciocolată mănânci? Nutriționistul Mihaela Bilic: Porția corectă este de trei pătrățele

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit în direct la Antena 3 despre consumul de ciocolată și ”capcanele” pe care aceasta le ascunde. În același timp, specialistul a explicat și care este exact porția corectă de care trebuie să ținem cont.

”Mare capcană este să mâncăm ciocolată. (...) Ciocolata neagră este cea mai bogată în calorii. Pentru că un gram de grăsime are 9 calorii, un gram de zahăr are 4 calorii. O ciocolată cu lapte va avea în jur de 500 – 530 de calorii, o ciocolată neagră, pentru că este mult mai bogată în grăsime va avea spre 600 poate chiar peste 600 de calorii. Cu cât e mai bogată în calorii, cu atât e mai adevărată ciocolata neagră. Ciocolata albă este o ciocolată ce are mai mult unt comparativ cu masa de cacao. Deci ciocolata albă este prin definiție cea mai grasă ciocolată, deci clar cea mai calorică. (...) Porția corectă de ciocolată este de trei pătrățele, niciodată mai mult de un rând. Tableta de ciocolată a devenit din ce în ce mai subțire, în prezent are 80 g și ne sugerează într-un fel porția corectă de ciocolată”, a declarat Mihaela Bilic.

