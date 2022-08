Cașcaval sau brânză? Ce să alegi când nu vrei să te îngrași. Bilic: Are mai multe calorii și este mai concentrat în proteine

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat care este diferența dintre cașcaval și brânza telemea și care are mai multe calorii.

"Cașcaval sau telemea? Brânzeturile sunt un concentrat din lapte: pentru 1 kg de brânză se folosesc 4-5 litri de lapte, iar pentru 1 kg de cașcaval 6-7 litri. Chiar dacă nu par, brânzeturile sunt produse grase, 25% din compoziția lor e reprezentată de grăsime. Deseori considerăm telemeaua și cașul ca fiind mai puțin periculoase pentru siluetă, față de cașcaval. În realitate, ele sunt la fel de “păcătoase”. Ca volum cele 2 bucăți sunt egale, 350 g fiecare.

E drept, telemeaua are 260 cal/100g, în timp ce cașcavalul are 325 cal. Atenție, când vine vorba de telemea suntem mai generoși și tăiem felia mai groasă, așa că în final ajungem să consumăm același număr de calorii. Porția corectă este de 40-50g pentru telemea și 30-40g pentru cașcaval. Cât înseamnă asta? Mult prea puțin aș zice, cam 2-3 degete. Conținutul lor de grăsime este aproape identic, însă cașcavalul are mai multe calorii și este mai concentrat în proteine (25% față de 15% în telemea).

Ce să alegeți? Telemea pentru pâinea crocantă și salata de roșii, cașcaval pentru sandvișuri. Și oricare dintre ele pentru legume la cuptor, cartofi, paste făinoase sau orez. Cantitatea face diferența, mulțumiți-vă cu o feliuță de brânză sau cașcaval, nu mâncați tot pachetull. Știu, mai mult v-am încurcat, dar ce vina am eu că brânzeturile sunt bune în orice combinație? Plus că asocierea dintre brânză și făinoase are efect antidepresiv garantat. Așa că nu mai contează că ne-am îngrășat, important este să fim bine dispuși", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Care sunt cele mai bune mezeluri

Recent, medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre mezelurile care se află pe piață în acest moment și care este cea mai bună variantă când vrem să consumăm astfel de alimente.

"Eu consider mezelurile un fel de super-carne, sunt mai concentrate în gust, grăsime și calorii, tocmai de aceea porția corectă este de 50g (față de carne, care este de 120-150 g). Mezeluri mâncăm mai rar și în cantitate mai mică. Există mezeluri și mezeluri…care e varianta cea mai bună? Dacă ne gândim la siluetă, șunca fiartă are cele mai puține calorii: 130cal/100g. Dacă ne gândim la calitate, atunci mezelurile crud uscate sunt alegerea corectă.

Observați că 100g jambon de Serrano se obțin din 150g carne, este mai concentrat în nutrienți și de aceea avem 230cal și un procent dublu de proteine față de șuncă (40g față de 21g). Nu pot spune că o variantă o exclude pe cealaltă, fiecare alege în funcție de gust și siluetă. Singurul lucru de care trebuie să țineți cont când vine vorba de mezeluri, este să fie de calitate: pe lista de ingrediente carnea să fie pe primul loc, într-un procent de minim 80%", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Pierderea în greutate e de patru ori mai mare cu o dietă bogată în iaurt și lapte integral

"Integral sau degresat? Când vine vorba de produse lactate, multe persoane aleg varianta degresată, ca să evite consumul de grăsimi. Câtă grăsime conține de fapt laptele? 3,5g/100ml în varianta integrală și 1,5g/100ml în varianta parțial degresată. Diferența de 2g este ridicolă, dacă ne gândim că o lingură de ulei înseamnă 10g de grăsime pură!”, a scris Mihaela Bilic, medic nutriționist, pe contul de Facebook.

"Știm că trebuie să consumăm zilnic produse lactate dacă vrem să avem oase puternice. Aportul de calciu din lapte nu este important doar pentru sistemul osos, ci și pentru metabolism. În fiecare zi se consumă 1 g de calciu pentru a fi neutralizate substanțele acide și radicalii liberi care produc stres oxidativ. Dacă alimentația nu acoperă această doză, calciul va fi luat din oase. Nu ar fi mai simplu să mâncăm lapte și iaurt? Mai ales că în produsele lactate calciul vine la pachet cu vitamina D necesară fixării lui. Atenție, vitamina D există doar în grăsimea din lapte! Pentru a crește eficiența asimilării calciului, evitați să beți lapte degresat”, a explicat Mihaela Bilic. Citește mai departe>>

