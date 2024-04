Carmen Trandafir, amintiri din copilăria sa: "Neavând tată, am trăit mai greu momentele. Mama a avut grijă să nu-i simțim lipsa"

"Am avut o copilărie oarecum altfel. Noi, neavând tată, am trăit mai greu momentele. Dar greul a fost pe mama, ea a avut grijă să nu simțim lipsa tatălui și a muncit. Noi i-am fost alături, dar, fiind singură, ea a fost mai aspră cu noi. E adevărat că și noi am fost ascultători. A fost mai greu pentru noi, dar am devenit mai responsabili. De exemplu, fiica mea e mai alintată, chiar dacă are un fond bun. În principal, am avut o copilărie fericită, de la un moment dat încolo, când am rămas doar noi cu mama și nu au mai fost probleme.

Am avut prieteni, colegi, ne-am adunat tot timpul acasă la noi, în timpul școlii, și la Școala Populară de Artă. Toți colegii mei veneau acasă la noi cu plăcere, pentru că mama gătea pentru toți. Făcea cele mai bune dulciuri și șnițele. "Să mergem să mâncăm șnițele la mama lui Carmen și a Sorinei", așa ziceau. Ceea ce văd că și eu continui la fel, pentru Ana.

"Asta cred că am moștenit-o și eu de la mama"

Până în pandemie, petreceam majoritatea weekendurilor cu colegi de-ai ei. Ziceam: "Azi, alege cinci colegi!" și făceam o sâmbătă de jocuri, de filme, de joacă fără telefoane. Le spuneam: "Cine vorbește urât, pedeapsă!". Adică spăla un geam, aspira… Niște pedepse care să îi și amuze.

La un moment dat, intenționat făceau câte ceva, pentru că voiau să facă toți treabă. Era un fel de joacă. Până mi-am dat seama că sunt prea prietenă cu ei și s-ar putea să se simtă Ana nu știu cum… Atunci m-am mai retras, am stat deoparte. Asta cred că am moștenit-o și eu de la mama: plăcerea de a-i oferi copilului meu un mediu plăcut, și prefer să o fac acasă la noi decât să meargă pe cine știe unde. Fiecare își face o gașcă pe genul lui, pe firea lui", a mărturisit Carmen Trandafir, într-un interviu pentru viva.ro.

Cine este Carmen Trandafir

Carmen Trandafir s-a născut la 4 februarie 1975, în Bucureşti. A absolvit cursurile Şcolii Populare de Artă, la clasa Mihaelei Runceanu - Ionel Tudor (1990).

La doar 16 ani, solista câştigă Festivalul Naţional de Muzică Mamaia, la secţiunea Interpretare, unde a cucerit spectatorii şi juriul cu melodiile Dă Doamne Cântec, compusă de Viorel Gavrilă şi Putem clădi o lume, compusă de George Natsis. În palmaresul cântăreţei se află şi premii câştigate la festivalurile de muzica pop din străinătate, precum trofeul câştigat la Festivalul Internaţional de Muzică Orfeul de Aur din Bulgaria.

În 1993, lansează pe piaţa muzicală în colaborare cu casa de discuri Electrecord un material discografic intitulat Micul Meu Univers (compozitor George Natsis), urmat, în 1996, de un Best of, intitulat Vino iubire, nu mă ocoli.

Repertoriul lui Carmen Trandafir este alcătuit din melodii de dragoste pline de emoţie, care au fost incluse pe compilaţii, selecţii şi topuri discografice. Susţine concerte şi în străinătate - în Japonia, Finlanda, Danemarca, Suedia, Germania, Turcia, Bulgaria.

În august 2011, s-a căsătorit cu Emil Grădinescu, cunoscut comentator sportiv (GSP TV), după o relaţie de şase ani. Cei doi au o fetiţă, Ana, născută în octombrie 2008.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News