Carmen Harra, previziuni despre România și războiul din Ucraina: Se va "ajunge la o explozie". Ani critici pentru noi

"Ce urmează să ni se întâmple este absolut incredibil, fascinant. Noi intrăm în luna a șaptea, luna iulie. Șapte este un număr mistic, pentru că se leagă de divinitate. Nimic nu este întâmplător. Ce se întâmplă cu această revoltă din Rusia este doar reflecția momentului de turnură prin care noi omenirea trecem. Așteptați-vă la amplificarea acestui război, care ajunge la o explozie. În următoarele săptămâni o să asistăm la încheierea acestei situații din Ucraina. Conducerea Rusiei se schimbă. Vine un bărbat tânăr, înalt, blond și acesta o să conducă Rusia în continuare și se va produce o revoltă. ", a declarat Carmen Harra.

"În ceea ce privește România, lucrurile merg spre partea pozitivă. Asistăm la niște fenomene naturale la care nu am asistat poate niciodată. Următorii 7 ani sunt critici pentru noi. Vom vedea fenomene ale naturii fără precedent, intervențiile altor planete, vom intra în Spațiu și intrăm într-o altă sferă. Anul acesta, România e protejată. Lucrurile vin peste noapte în viața noastră și nu le putem anticipa.", a precizat Carmen Harra pentru wowbiz.ro.

"Este un an de cotitură"

“2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7 care este numărul lui Dumnezeu. Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că întrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în acestă jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție”, mai spunea Carmen Harra, la începutul lunii iunie, pentru ciao.ro.

“Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul ultimelor luni din 2023. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să crească Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită, atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că, așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. 2023 atrage atenția și asupra lui Putin, dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere, este un an de cotitură. Este unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a mai spus Carmen Harra,.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News