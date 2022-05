Carmen Harra, jefuită în America: Românii m-au sabotat întotdeauna. Mi-au furat casa

"Și americanii și românii și oamenii, în general, au calități și defecte. Americanii nu sunt, părerea mea, suficient de profunzi. Sunt poate prea superficiali. Mie mi se par românii mai complexi din multe puncte de vedere, ei privesc lucrurile per total. Mie mi s-a părut când am venit în America că pot să fac lucruri mai multe. Că știu mai multe decât mulți dintre americanii pe care i-am întâlnit. Foarte ciudat și am întâlnit o societate foarte aleasă a americanilor. Poate era doar impresia mea.

Românii însă au un viciu, părerea mea. Dorința asta, întotdeauna, să moară capra vecinului. Au problema asta pe care aș vrea să nu o aibă. Se luptă între ei… Dorința asta de a fi cel mai tare, de a îl ignora pe celălat, de a se sabota între ei. Asta nu am să înțeleg niciodată. Am trăit-o pe pielea mea, în New York, încercând să fac businessuri la care românii m-au sabotat totdeauna.

"Mi-au furat casa, drepturile de autor"

De fapt, eu am suferit foarte mult sabotaj de la români. Nu știu de ce. Și mi-au furat casa, drepturile de autor. Nu am să înțeleg niciodată de ce s-au întâmplat lucrurile astea. Dar, per total, românii sunt foarte deștepți și un popor extrem de generos, de bun, de primitor, cu calități extraordinare", a povestit Carmen Harra pentru ciao.ro.

"Eu sunt o persoană de modă veche din multe puncte de vedere. Și întotdeauna, din experiența mea, lucrând cu mulți oameni, unde sunt relații cu diferențe de vârstă, nu merg decât temporar. Și, din nefericire, chiar dacă este iubire, câteodată se sfârșesc destul de prost. Și destul de trist. Și poate prea devreme.

Cel mai mult eu cred în binele din noi, în a ne ocupa de noi. Să avem o viață bună, calmă, liniștită, să trăim bine, echilibrat. Să avem relații bune cu noi, cu familia, cu comunitatea, cu cei din jur, cu universul. Și să ne împlinim ceea ce se numește misiunea noastră pe pământ. Să avem o karmă bună, să fim întotdeauna fericiți de acțiunile noastre față de cei din jur", a mai spus ea.

Recent, Carmen Harra a vorbit despre cadourile pe care și le face fără rezerve și care, pentru mulți, ar putea însemna o nebunie.

"Pare o nebunie pentru cineva. Pentru mine nu!"

"Eu îmi fac tot timpul cadouri. Cadourile mele sunt casele de milioane de dolari. Eu mereu mi-am cumpărat lucruri foarte scumpe, bijuterii foarte scumpe. Așa că nu știu care a fost cel mai scump. Dar întotdeauna mi-am cumpărat lucruri foarte scumpe… Scumpe poate din punctul de vedere al omului de rând, poate mai puțin scumpe din punctul de vedere al unor oameni foarte celebri.

Dar sigur că, să mergi să îți cumperi un inel de jumătate de milion de dolari, pare o nebunie pentru cineva. Pentru mine nu! Pentru că întotdeauna investițiile în bijuterii au fost o pasiune a mea. Am o colecție mare de bijuterii și de obicei astea au fost lucrurile care m-au pasionat. Și investițiile imobiliare în proprietăți deosebite. Sunt lucrurile pe care întotdeauna le-am considerat cadourile necesare în viață", a spus Carmen Harra, pentru ciao.ro.

