Carmen Brumă, ponturi pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui

„1. Evita excesul de alimente foarte procesate, gen șnițel de post, hamburger de post, mezeluri de post, maioneza de post, care conțin cantitati mari de carbohidrati simpli.

2. Mananca suficiente proteine vegetale din surse diferite astfel incat sa ai toti aminoacizii esentiali!

3. Nu exagera cu dulciurile vegane care au creme/blaturi din nuci/caju/alune. E posibil sa aiba mai multe calorii decat cele conventionale.

4. Pentru o mai buna absorbtie a fierului din sursele vegetale adaugati o sursa de vitamina C (lamaie, suc de lamaie, patrunjel). Programul meu de post SUPLA SI SANATOASA IN POST BY CARMEN BRUMA te ajuta sa te alimentezi sanatos, echilibrat si sa dai jost cateva kilograme”, a scris Carmen Brumă pe Facebook.

Pentru a vă asigura nutrienții necesari într-o astfel de perioadă, Carmen Brumă vine cu programul „Suplă și sănătoasă în post”.

„Suplă și sănătoasă în post” este un ghid cu sfaturi utile și un plan alimentar care te vor ajuta să te alimentezi echilibrat, să eviți greșelile frecvente în post și să scapi de kilogramele în plus. Costă 36 de lei și, dacă îl cumperi, vei primi pe e-mail, în format PDF:

Șapte săptămâni de regim alimentar cu trei mese zilnice și o gustare, diverse de la o zi la alta, bazate pe regulile nutriției sănătoase și ținând cont de nutrienții deficitari în perioadele de post.

Dieta cuprinde reguli generale, rețete pentru prepararea anumitor mâncăruri și produse recomandate, în total 123 de pagini în format PDF.

De asemenea, vei primi accesul pe grupul restrâns de Facebook SLĂBEȘTE CU CARMEN BRUMĂ(pentru admiterea în grup e necesar să faci cerere pe Facebook) unde vei beneficia de sfaturi suplimentare și de experiențele celorlați membri.

DC News vă prezintă o rețetă de post - omletă vegană din tofu din cartea „Suplă și sănătoasă în post” scrisă de Carmen Brumă.

OMLETĂ VEGANĂ DIN TOFU

Ingrediente:

-150 g tofu în saramură



-jumătate de ardei gras



-o ceapă verde



-un vârf de linguriță de boia dulce

-piper

-pătrunjel



-2 linguri ulei



-50 ml lapte de soia

Se scoate tofu din saramură, se scurge și se mărunțește. Se adaugă boia, piper, pătrunjel. Se călesc ardeiul și ceapa tocate mărunt, se pune tofu peste, iar apoi se adaugă laptele de soia și se amestecă timp de aproximativ două minute.

Mai multe rețete simple pentru Postul Crăciunului găsiți în cartea „Suplă și sănătoasă în post” pe care o puteți comanda aici.

Dacă veți urma programul alcătuit de Carmen Brumă, veți pierde kilograme și veți avea mese corecte astfel încât să nu vă lipsească nutrienții necesari, să nu aveți carențe alimentare și să faceți asocierile corecte.

