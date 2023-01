Carmen Brumă a cedat: Ai greșit, te scuturi. Mai călcăm și strâmb

Carmen Brumă a recunoscut: a învins-o o felie de cozonac. Vedeta s-a ținut de o provocare fără zahăr, timp de mai multe zile, dar aseară a mâncat o felie de cozonac. Carmen Brumă a spus că derapajele au rolul lor și sunt bune atâta timp cât nu facem o obișnuință din ele.

„Puteam să nu vă spun, dar vă spun: aseară am cedat și am mâncat o felie de cozonac cu ciocolată. Era pe masă și mirosea așa un pic a rom... era nebunie! Am mâncat, mi-a plăcut, m-am simțit bine, mi-a produs satisfacție, după care m-am oprit. Nu am făcut cum făceam în trecut și cum fac mulți dintre noi, adică nu am mâncat și alte dulciuri. Am mâncat felia de cozonac și asta a fost! Astăzi o iau de la capăt. Am avut nouă zile de provocare fără zahăr întrerupte de felia de cozonac, iar astăzi reluăm provocarea. Ai greșit, te scuturi, îți dai două palme, apă rece pe față și continuăm. Derapajele au rolul lor și chiar dacă noi le regretăm, ele ne fac bine cu condiția să păstrăm proporția corectă: 80-85% din timp să mâncăm corect, conform regulilor, iar în restul timpului să mai călcăm și strâmb”, a spus Carmen Brumă.

VEZI ȘI: Carmen Brumă: E cel mai periculos. Verificați eticheta produsului înainte de a-l cumpăra!

Carmen Brumă a spus ce produse ar trebui să evităm să cumpărăm.

Carmen Brumă s-a referit la grăsimea hidrogenată. Grăsimile hidrogenate sau grăsimile trans sunt grăsimi care rezultă în urma unui proces chimic. Ce trebuie să știți este că mulți experți sunt împotriva utilizării acestora în alimentație. De fapt, niciun expert nu le recomandă pentru a fi consumate, nici măcar în procente mici.

Grăsimile trans apar atunci când transformăm uleiurile vegetale din formă lichidă în formă solidă. Este demonstrat că au potențial cancerigen, motiv pentru care de anul trecut există legislație europeană care limitează prezența acizilor trans la maximum 2g la 100g grăsime.

„Cel mai periculos tip de grăsime pe care-l găsești în alimentele din comerț este grăsimea hidrogenată. Așa că ai grijă data viitoare când te duci la cumpărături să cauți pe eticheta produsului pe care vrei să-l cumperi conținutul de grăsime hidrogenată sau parțial hidrogenată sau grăsime trans. Nu trebuie să fie mai mare de două grame pe suta de grame de produs conform legislației și, în general, chiar dacă are un procent mai mic de doi la sută pe suta de grame este bine să-l eviți", a spus Carmen Brumă.

