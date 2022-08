Care este cea mai sănătoasă apă de băut? Un mare mit, distrus de un cardiolog de la SANADOR

E vară și apa este cel mai bun aliat pentru zilele caniculare, dar care este cea mai bună apă? Unii consideră că apa minerală ar fi mai bună vara decât apa plată pentru că are mai multe săruri și compensează ce pierdem prin transpirație. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Aflăm mai multe de la Dr. Carmen Gherghinescu, medic primar cardiolog.

„Transpirăm pentru că organismul uman încearcă să combată expunerea la căldură, deoarece această expunere împiedică termoreglarea fiziologică a corpului uman. (...) O transpirație excesivă duce la scăderea volumului circulant (de sânge, n.r.), iar acesta duce la scăderea valorilor de tensiune. (...) Este foarte important ca, în vreme caldă, vara, consumul de lichide să fie mai mare decât toamna, primăvara sau iarna. Specialiștii spun că atunci când stai într-o atmosferă caldă, trebuie să bei apă la 20-30 de minute, în așa fel încât să poți compensa pierderile prin transpirație", a explicat Dr Carmen Gherghinescu, medic primar cardiolog la Spitalul Clinic Sanador, la interviurile DC News și DC Medical.

Mitul apei „minerale"



Trebuie să ne hidratăm foarte bine vara, dar care apă este cea mai bună? Unul dintre miturile intens promovate este că apa minerală ar fi cea care conține cele mai multe săruri și că de asta vara ar trebui să bem mai multă. Fals, spune cardiologul. Dacă vreți să creșteți aportul de săruri trebuie să citiți etichetele sticlelor și să alegeți sortimentul cel mai bogat în minerale. Nu contează dacă are bule sau nu!

„Și apa plată e tot apă minerală! Și are săruri! În populație, termenul ăsta de apă plată, apă minerală, se referă la apa cu bule și apa fără bule. Apa plată e tot apă minerală! Poate fi de la munte, nu doar de la câmpie. Cheia întrebării dumneavoastră care e foarte corectă este legată de conținutul de săruri, care poate uneori în apa plată să fie mai mult decât în apa carbogazoasă! Depinde ce izvor, ce sursă are. Trebuie citită eticheta! Și o să constatați că există niște diferențe legate de zonă, de sursă. Faptul că are sau nu acid carbonic, nu înseamnă că are mai multe sau mai puține săruri".

Când devine vinul periculos pentru sănătate și crește riscul de cancer la sân?

Aflăm răspunsul de la Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordonatorul Academiei de Senologie din Centrul Oncologic SANADOR.

„Alcoolul este un factor recunoscut pentru cancer la sân. Când vorbim de alcool, contează și cantitatea, dar mai ales ritmul. Aportul regulat de vin aduce un risc mai mare pentru cancer la sân. La fel de important este ce fel de alcool bem. Resveratrolul din vinul roșu antagonizează riscul acestuia. Sunt voci care spun că un pahar de vin roșu, adică 100 ml, ar putea să nu prezinte un risc suplimentar pentru cancer datorită resveratrolului. Dar țineți cont că al doilea pahar de vin conține doar alcool! Resveratrolul are niște limite în a ne ajuta. De asemenea, resveratrolul poate fi găsit în must la fel de bine, iar acolo nu există alcool. Din must vine doar efectul pozitiv”, a spus Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în Științe Medicale, coordona

