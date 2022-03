Care este afecțiunea de care suferă Bianca Drăgușanu. Ce nu are voie să mănânce

Bianca Drăgușanu are tot ce și-a dorit în viață, dar puțini știu că suferă de o boală delicată, mai exact diabet. Bianca trebuie să abordeze un stil de viață sănătos pentru a o ține în frâu.

Bianca Drăgușanu a încercat să își țină afecțiunea departe de ochii lumii, dar într-un final a recunoscut că a fost diagnosticată cu diabet. Vedeta a mărturisit în emisiunea Xtra Night Show că își ține boala sub control.

Întrebată de Dan Capatos dacă situația sa cu diabetul s-a schimbat, blondina a spus că se simte bine. Bianca a declarat că nu are voie să mănânce dulciuri sau alimente care conțin zahară.

„Eu sunt bine, orice ar fi. Sunt foarte bine eu, dar mănânc fără zahăr pentru că nu am voie zahăr. Și dacă mănânc zahăr mi se face rău", a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a avut probleme cu greutatea în adolescență. Vedeta a decis să își creeze propria dietă pentru a scăpa de kilogramele în plus, conform Can Can.

Care este secretul blondinei pentru o siluetă suplă?

Bianca Drăgușanu nu se ascunde și mereu recunoaște că apelează destul de des la operații estetice. Pe lângă faptul că a urmat o dietă proprie și a reușit să scape de 30 de kilograme, vedeta apelează și la specialiștii în remodelare corporală.

Bianca Drăgușanu a slăbit 30 de kilograme în 6 luni

În perioada adolescenței, Bianca Drăgușanu a făcut foarte multe sacrificii pentru a avea o siluetă de invidiat. De la 90 de kilograme, blondina a reușit să slăbească mai mult de 30 de kilograme în 6 luni.

”Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, a declarat vedete, în cadrul unei emisiuni TV.

