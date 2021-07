Caramitru vrea să trasforme Bucureştiul într-un "Amsterdam al estului": Liberalizăm marijuana și prostituția. Rupem!

"Hai sa va șochez un pic. Bucuresti - noul Amsterdam. Am o propunere concretă. Cum sa creștem masiv turismul in Romania. Sa atragem câteva milioane de turiști pe an. Care sa cheltuiască mult.

Turismul e așa : familii care merg la mare sau ski (aici nu avem ce oferi - nu avem suficienți multi înalți și km de plaja nici pentru români, e imposibil). Turism de nișă eco (acolo suntem ok cu Transilvania dar e mic de tot). Și turismul de City break (care e urias ca piață dar la noi e zero, nu prea vine nimeni).

Cum devenim tari pe City break? Simplu. Amsterdam al estului. Liberalizăm așa: marijuana și prostituția. Nu râdeți. E ok, stati liniștiti. Marijuana e mai putin periculoasa decât alcoolul, e ok, nimeni nu moare din așa ceva și nici nu devii dependent. Și prostituție e oricum in draci (e plin centrul vechi), avem și tradiție (in interbelic eram top, era permisă chiar când erau la putere legionarii sau când patriarhul de atunci era prim ministru) - doar ca acum suntem ipocriti și nu protejam pe fetele care lucrează acolo", a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Caramitru: "Bucureștiul devine Amsterdam-ul estului, Las Vegas-ul Europei, rupem"

"Și as mai face ceva - licențe pentru mega-cazinouri (de exemplu aproape de aeroportul Otopeni, un mini-Las Vegas acolo, un oraș). Io va zic. Dacă Bucureștiul devine Amsterdam-ul estului, Las Vegas-ul Europei, rupem. Altfel de ce ar veni cineva aici? Când pot merge oriunde? Cu așa ceva am aduce oameni și din Europa dar și din Orientul Mijlociu / Israel (e aceeași distanță cu avionul și ar avea o super alternativa sa se distreze câteva zile așa, ca la ei e mai greu).

PS: e pe bune propunerea, nu glumesc deloc. Nu e nimic diferit de Amsterdam, Praga sau Berlin (și aia sunt civilizati si inteligenți). Vorbim de miliarde de EUR venituri pe an aici in România. 200’000 de job-uri. Zic ca merita. Și cultural funcționează - noua ne place paranghelia, distracția. Și suntem buni la asta. Sa o oferim pe bune și inteligent și străinilor.

Și ca sa fie happy și BOR putem pune o taxa de viciu ca pe tutun care sa meargă parțial și la ei. O sa fie fericiti așa. Win win. Terminam și catedrala aia repede - din banii străinilor nu de la noi", apreciază Caramitru.

Acest articol reprezintă o opinie.