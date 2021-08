Cântecele pentru karaoke care amenință 'securitatea națională', interzise în China / Video

În această ţară, localurile de karaoke sunt adevărate complexe cu săli private dotate cu canapele confortabile, tablete tactile şi ecrane uriaşe, care le permit oamenilor să cânte împreună cu prietenii melodii alese din zeci de mii de titluri.



Ministerul chinez al Culturii şi Turismului a anunţat marţi crearea de la 1 octombrie a unei liste negre de melodii "cu conţinut ilegal".



Melodiile interzise vor fi cele considerate că subminează securitatea şi unitatea naţională, incită la ură rasială sau promovează secte, jocuri de noroc şi criminalitatea.



China elimină cu regularitate de pe site-urile de streaming de muzică melodiile considerate incorecte politic. Ministerul nu a precizat în ce măsură un cântec ar putea pune în pericol securitatea naţională şi nici care este conţinutul viitoarei liste negre.



Însă, de exemplu, în 2019, mai multe site-uri de streaming din China continentală au fost forţate să retragă din catalog titlurile considerate a fi imnuri de protest. Printre acele melodii se număra "Do You Hear The People Sing?" din musicalul Les Misérables (Mizerabilii), o melodie cântată în timpul protestelor antiguvernamentale din regiunea semi-autonomă Hong Kong.

Jocurile online, asemănate cu drogurile. China se teme că va avea o generație ratată

Acțiunile celor mai mari firme chineze de gaming online au scăzut după ce mass-media de stat le-a numit „droguri electronice”, conform BBC. Tencent și NetEase au scăzut cu 10% în primele ore de la deschiderea Bursei de la Hong Kong. Investitorii se tem că Beijingul va începe să destructureze aceste companii.

În ultimele luni, autoritățile din China au anunțat mai multe măsuri care sunt menite să le crească controlul asupra companiilor de tehnologie și educație. Un articol publicat de Economic Information Daily a subliniat că mulți adolescenți devin dependenți de jocurile video online și că acest lucru are un efect negativ asupra lor. Publicația este afiliată agenției de presă oficiale a Chinei, Xinhua.

Care este jocul cu pricina

Articolul cu pricina a menționat jocul extrem de popular „Honor of Kings” al Tencent, spunând că elevii îl joacă până la opt ore pe zi, cerând astfel ca industria să fie mai bine reglementată. „Nicio industrie, niciun sport nu pot fi lăsate să se dezvolte astfel încât să distrugă o generație”, se mai arată în text, înainte ca scriitorul să descrie jocurile video drept „un opium spiritual”.

Tencent a anunțat că va implementa măsuri care să reducă accesul tinerilor la jocuri, dar și timpul de joacă. Compania mai are planuri să extindă acest sistem la toate jocurile, nu doar la Honor of Kings. Totuși, Economic Information Daily a șters articolul de pe rețeaua de socializare WeChat, iar acțiunile celor două firme au revenit la normal.

Copiii care joacă excesiv jocuri video vor putea fi opriți de autoritățile chineze

Compania de gaming chineză Tencent va implementa un sistem de recunoaștere facială pentru a-i opri pe copii din a se juca jocuri video între 22:00 și 08:00. Conform BBC, tehnologia numită „garda de la miezul nopții” va elimina „fentele” prin care copiii puteau scăpa de legea din 2019 a guvernului chinez care interzicea tinerilor gameri să se joace mult sau să cheltuie bani în interiorul jocurilor preferate.

Astfel, tinerii trebuiau să își creeze cont cu datele reale de identitate care sunt puse în legătură cu baza de date națională, iar aceștia au fentat sistemul prin utilizarea buletinelor diverșilor adulți din viața lor. Acum, oricine se joacă mai mult decât o perioadă prestabilită de timp va trebui să-și scaneze fața pentru a demonstra că are peste 18 ani (Citește știrea aici).