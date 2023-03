Candidații la angajare au început să trimită scrisori de intenție scrise cu ChatGPT: Era incredibil de bine redactată și avea tot ce îmi doream

Mandy Tang, antreprenoare, a declarat că a primit o scrisoare de intenție pentru un post de redactor part-time la aproximativ cinci minute după ce a postat oferta de job pe UpWork, o platformă online de freelancing, conform BusinessInsider.

Deși nu solicitase o scrisoare de intenție, solicitantul i-a trimis una.

„Scrisoarea a fost foarte bine formată, incredibil de bine scrisă și avea literalmente tot ce îmi doream”, a spus Tang pentru Insider.

„Dar apoi m-am uitat mai atent și mi-am dat seama că era doar un copy-paste a tot ceea ce am pus în fișa postului”, a adăugat el.

Totuși, unele lucruri din scrisoare erau copiate greșit.

„Am scris la un moment dat: „conduc o afacere de cinci ani”, iar apoi am văzut că și în scrisoarea de intenție scria „conduc o afacere de cinci ani”, a spus Tang.

Ea a spus că mai auzit că persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au folosit ChatGPT și a bănuit că scrisoarea de intenție a fost generată de inteligența artificială.

Prin urmare, aceasta i-a cerut chatbot-ului să-i scrie o scrisoare de intenție bazată pe fișa postului oferit de ea, iar rezultatele au fost „cuvânt cu cuvânt aceleași”.

Tang spune că a fost șocată că acest candidat nu a editat deloc scrisoarea și nici nu a adăugat informații personale. Când scrisoarea a fost testată de Insider cu un detector de chatbot, acesta a concluzionat că textul a fost „probabil” scris de inteligența artificială.

„M-am gândit să-i răspund”, a spus ea. „Apoi am mers mai departe și am angajat trei oameni foarte grozavi care erau bine pregătiți. Probabil că și această persoană era pregătită, dar nu am putut să îmi du seama de asta din scrisoare de intenție”, a adăugat ea.

Tang și-a documentat experiența într-un clip TikTok, care a atras peste 1,8 milioane de vizualizări.

CITEȘTE ȘI - ChatGPT are un alter-ego malefic. Robotul a fost forțat să scrie că „extratereștrii au aterizat la Casa Albă și sunt în negocieri cu președintele SUA”

Candidați pot fi prinși că folosesc inteligența artificială

ChatGPT s-a dovedit popular printre solicitanții de locuri de muncă pentru capacitatea sa de a scrie scrisori de intenție. Angajatorii au spus anterior pentru Insider că, deși unele scrisori generate de inteligență artificială ar putea părea că sunt scrise de candidați adevărați, pe alocuri au anumite scăpări care demonstrează lipsa personalității.

Cu toate acestea, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot fi în curând descurajate să folosească tehnologia. Robert Boersma, vicepreședintele operațiuni la Talent.com, a spus că aceste scrisori generate de inteligență artificială devin deja mai ușor de identificat.

„Dacă scrisoarea ta de intenție folosește cuvinte tehnice, declarații ample care nu au profunzime și personalitate, sunt solide din punct de vedere structural, dar nu prezintă detalii minuscule, este foarte probabil ca recrutorul să poată spune că este o scrisoare de intenție generată de AI”, a spus el. .

Pe măsură ce platformele AI câștigă popularitate, există și o probabilitate crescută ca cei care candidează să genereze scrisori cu aceleași structuri, a spus Boersma. Angajatorii pot folosi cu ușurință instrumente care verifică prezența AI, iar candidații care sunt prinși riscă să-și piardă locul de muncă din cauza lipsei de efort, a adăugat el.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Atenție, programatori. ChatGPT a scris cod Python și a creat singur o interfață grafică pentru DC Media Group / foto

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News