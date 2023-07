„Când am lucruri care mă fac să mă simt tristă, atunci îmi aduc aminte de ea”. Larisa Iordache, dezvăluiri emoționante despre mama sa  / video

Larisa Iordache și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri emoționante despre mama sa, care a încetat din viață în urmă cu doi ani din cauza unei boli necruțătoare, cancerul.

„Vorbeam orice cu mama. La un moment dat am întrebat-o de ce nu a zis vreodată că vrea un nepot, iar răspunsul ei a fost că nu vrea să-mi coordoneze viața, că sunt capabilă să iau singură propriile decizii, să mă îndrăgostesc, să-mi coordonez viața așa cum îmi doresc eu și să mi-o ordonez într-un anume fel. A spus că nu vrea să fie un stres pentru mine, când va fi un copil, va fi. Ea voia doar să fiu eu fericită.

Principiile ei erau ca noi, eu și fratele meu, să fim fericiți. Nu am zile bune mereu, iar când am lucruri care mă fac să mă simt tristă, atunci îmi aduc aminte de ea, că își dorea ca eu să fiu fericită. Atunci moralul mi se ridică. Sfaturile ei s-au impregnat în memoria mea. Era stâlpul meu de sprijin, stâlpul meu de încredere și orizontul prin care eu vedeam lucrurile reale. Mama era o femeie foarte realistă, cu coloană vertebrală și tot timpul când greșea spunea 'scuze' sau încerca să repare. Asta fac și eu. Am luat exemplul ei. Nu de multe ori ai de câștigat din asta, cu astfel de comportament.

Încerc să fiu corectă cu mine, să mă simt eu bine cu mine, să fiu ca ea, pentru că mama era o femeie puternică. Încerc să nu mă grăbesc și să las totul să vină de la sine”, a mărturisit Larisa Iordache.

Sportiva a dezvăluit ce exemple va lua de la părinții săi atunci când va deveni mamă.

„Mi-ar plăcea mult să ofer oportunitatea de a alege copilul și să nu mă las influențată de instinctul meu matern care se va dezvolta atunci când voi avea copii. Mie mi s-a oferit un sfat, poate și o critică câteodată.

Eu aveam dreptul de a alege ce decizii să iau, indiferent cum erau ele, pozitive sau mai puțin pozitive, dar erau reale. Voi crește împreună cu copilul meu, pentru că în sufletul meu sunt încă un copil. Lumea spune că nu am avut copilărie când am fost mai mică pentru că am făcut gimnastică. Eu am avut copilăria pe care mi-am dorit-o. Dacă aș lua-o de la capăt, aș face același lucru. Am învățat multe lucruri și ele m-au format în omul care sunt astăzi. Cred că o să gust din copilăria aia normală cu copiii mei.

Pentru mine este un subiect foarte sensibil, pentru că îmi doresc foarte mult acest lucru, dar în același timp nu îmi doresc să mă grăbesc. Știu că lucrurile vin atunci când trebuie”, a mai spus Larisa Iordache în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News