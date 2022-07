Cagliari a pus ochii pe George Pușcaș (SURSE)

Cagliari vrea să-l împrumute pe atacantul născut în 1996. George Puşcaş este sub contract până în 2024 cu Reading, din divizia a doua a campionatului Angliei, care l-a împrumutat în a doua parte a sezonului trecut la Pisa, în Serie B, pentru care a punctat de 8 ori în 18 meciuri.

Pisa a ratat promovarea în elită, fiind învinsă într-un baraj de Monza.



Internaţionalul român a fost transferat de la Inter Milano la Reading în vara anului 2019 şi a marcat 20 de goluri în 91 de apariţii pentru Royals.

În stagiunea trecută, el nu a înscris decât două goluri în 26 de partide pentru formaţia engleză, scrie Agerpres.

La finalul anului trecut, George Pușcaș a semnat cu Pisa, o echipă din Serie B, din Italia.

Jurnalistul Demetrio Oriolo a anunțat atunci, conform pianetaserieb.it, faptul că George Pușcaș este noul atacant al echipei Pisa, care evoluează în Serie B, aflându-se pe locul doi, cu 39 de puncte.

Presa italiană scrie că Pisa a ajuns la un acord cu Pușcaș pentru un împrumut până în vară, cu obligația de transfer definitiv dacă echipa va promova în Serie A.

George Pușcaș a jucat două sezoane și jumătate la echipa din liga a doua din Anglia, Reading, pentru care a jucat în 91 de meciuri și a marcat 20 de goluri.

Berkshire Live i-a acordat nota 1 românului după meciul disputat contra formației QPR din weekendul anterior plecării în Italia: 'Schimbat la pauză după o primă repriză dezastruoasă. Nu a putut să țină de minge și a reprezentat 0 amenințare în atac, în afară de un șut trimis peste poartă.'

George Pușcaș a fost declarat fotbalistul român al anului 2019, atunci când uimea prin golurile la reprezentantiva de fotbal Under 21 a României.

"A contat mâna lui Mirel Rădoi în performanţele pe care le-am realizat cu naţionala de tineret. Ne cunoaşte, îl cunoaştem şi cred că vom face treabă bună şi la naţionala mare. Dar nu înseamnă că dacă îl ştii pe un antrenor poţi să te relaxezi şi să nu dai totul. Cred că este o responsabilitate şi mai mare acum că el este selecţionerul naţionalei. Acum mai mult ca niciodată ar trebui noi, tinerii, să demonstrăm că putem continua ce am făcut la naţionala U21", a afirmat jucătorul la gala de acum trei ani.

Puşcaş se arăta la acea vreme onorat de titlurile de cel mai bun fotbalist şi cel mai bun atacant primite în cadrul Galei Fotbalul Românesc de luni seara. "Dacă am luat aceste premii înseamnă că e un an reuşit. Mă bucur mult pentru performanţele pe care le-am reuşit. Mă simt onorat de premiu. Ca şi până acum, şi de acum înainte trebuie să dau mereu totul pentru că fac ceea ce îmi place. Îmi doresc să devin din ce în ce mai bun şi să am performanţe cu echipa naţională, pentru că ăsta e un lucru important", a menţionat el.

