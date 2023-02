Cabral: Tocmai am refuzat 7000 de dolari. Cash!

Concret, vedetei i s-a propus suma pentru a face reclamă unor produse. Doar că propunerea a venit prin whatsapp şi în limba engleză. Iată ce a răspuns acesta:

"Nu există noroc. Baftă. Bulan. Combinație. Șmen. Nu pentru mine. Am învățat de mic… la mine nu merge cu combinația. De fiecare dată când am vrut s-o iau pe o scurtătură… catastrofă a ieșit.

La mine nu merge și basta, efectiv nici nu-mi mai trece prin cap să încerc. Ce am învățat de mic? Atunci când mi se pare că am mare noroc, atunci când pare că m-a lovit bafta, când am mare bulan… urmează să-mi iau o țeapă mare cât Coloana Infinitului.

Dacă vreodată mi s-a ițit pe sub nas vreo combinație… chiar era combinație. Dar nu pentru mine… era pentru ăla de se pregătea să dispară cu banii mei.

Nu-s făcut pentru șmenuri. Orice tentativă se pedespește cu o frumusețe de gaură în buget.

Așa că atunci când primesc mail că un prinț african decedat tocmai mi-a lăsat pe persoană fizică gardul de la Worcester Sauce Palace… sau că stă un nene cu 7k de euro, parai sau mărci în mână și dorește să mi-i dea mie și numai mie…", a scris Cabral pe blogul său.

Tot pe blog a pus şi captura foto a mesajului primit.

"Și-apoi report. Plus block. Plus scuipat în sân.

Așa-ți spun și ție… nu da click la toate prostiile.

Nici la aia cu Poșta Română și cu coletul care nu s-a putut livra nu-i da click.

Sunt țepe. Și e ușor să scapi de ele cât timp nu crezi că norocul ăla chior te-a ales fix pe tine să te scoată din Berceni și să te ducă pe Nueva York. La Sentrăl Parc!", a mai scris Cabral.

