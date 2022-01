Pavel Bartoș, AMENINȚAT de Cabral. "Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine!" De la ce a plecat totul

Cabral a avut o reacție amuzantă în mediul online la adresa lui Pavel Bartoș, după ce prezentatorul de la "Românii au Talent" a făcut o dezvăluire la care nu se aștepta.

Astfel, prezentatorul emisiunii "Ce spun românii" a trecut la amenințări, în stilul său plin de umor, după ce a aflat unde-i sunt ștergătoarele de la mașină, dispărute acum zece ani... adică în portbagajul mașinii lui Pavel Bartoș.

"Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine! Ce nenorocit e ăsta! Zece ani au trecut de când m-a nenorocit. Am intrat în mașină, am dat drumul la toate ălea, când am dat drumul la ștergătoare, geamurile au scos sunete ciudate. Lipseau lamelele. Am stat în patru labe să caut sărăciile ălea. Dădeam cu tricoul. Incredibil ce nenorocire de om, mă răzbun eu", a spus Cabral, potrivit cancan.ro

Cum s-a îndrăgostit Cabral de Andreea Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar de curând au devenit părinți pentru a doua oară. Cei doi au împreună o fetiță, pe Namiko, și un băiețel, Tiago, iar Cabral mai are o fată din prima căsătorie, pe Inoke.

"Mi-a băgat mortul în casă foarte tare. O să îndrăznesc să spun că era vorba de prima lectură a scenariului Inimă de Țigan, ea era în rol principal, alături de Denis. Am zis: „Mamă, ce c*r!'. Sunt prost, de ce să mint?

Mi-am dat seama că fata e deșteaptă, că e frumoasă. Ăștia din rolurile principale stau în primele rânduri, ca ăia șmecheri. Ca la școală. Noi eram în spate, ne rugam să nu ne vadă.

Când am văzut-o, am zis: „Doamne ajută cu așa ceva, uite ce noroc în viață!'. După 14 ani, uite unde am ajuns", a declarat Cabral, în stilu-i caracteristic, pentru viva.ro.

"Dragoste la prima vedere nu a fost. Ba chiar aș spune că nu prea l-am simpatizat în primele luni. Eram mai supărăcioasă, eram copil, nu am văzut cu ochi buni câteva glumițe de-ale lui. Vorbind din experiența personală, aș spune că o familie trainică se clădește și se sudează în timp.

Așa că primele noastre interacțiuni rămân doar niște povești savuroase de spus mai departe. Ce mai contează că mi-a mâncat tinerețile?!”, a spus și Andreea Ibacka.

