Burt Bacharach, unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului trecut, a murit

A scris sute de cântece care au făcut istoria muzicii şi pe cea a cinematografiei. Bacharach a murit miercuri, 8 februarie, la domiciliul său din Los Angeles, din cauze naturale, aşa cum a anunţat joi biroul său de presă. A continuat să compună până la sfârşit, aşa cum a mărturisit prietenul său Elvis Costello, care a povestit că lucrau împreună pentru a crea o versiune monumentală a Painted from Memory, care urmează să fie lansată pe 3 martie. Din 1967 şi până în 2005, Bacharach a colecţionat şase premii Grammy şi trei premii Oscar în calitate de compozitor şi interpret şi a fost unul dintre giganţii muzicii pop ai secolului al XX-lea, faima sa fiind legată de succese atemporale, multe dintre acestea devenite legendare prin interpretarea lui Dionne Warwick. Duo-ul Bacharach-David s-a rupt în 1973, după eşecul filmului Lost Horizon, un remake al versiunii clasice din 1937, pentru care au compus muzica. Această criză dintre cei doi autori a dus, în consecinţă, şi la înstrăinarea lui Warwick. Separarea a fost atât de grea încât s-a încheiat şi colaborarea dintre Bacharach şi Warwick .A fost o dispută costisitoare şi nefericită, a recunoscut Bacharach într-un interviu din 2019 pentru The Guardian. În 1985, reconcilierea a dus la lansarea single-ului That’s what friends are for, cântat de Warwick cu Stevie Wonder, Elton John şi Gladys Knight, înregistrat pentru a sprijini lupta împotriva inteligenţei artificiale.

Un autor clasic: printre cele mai cunoscute piese ale sale, unele scrise în tandem cu textierul Hal David (decedat în 2012) se numără: I Say a Little Prayer, I'll Never fall In love again, Walk on by and Do you know the way to San Jose, Make it easy on yourself, Reach out for me, Anyone who had a heart, The look of love. A semnat coloane sonore pentru filme care au rămas în istorie precum Arturo, parodia James Bond din 1967, Casino Royale, Hello Pussycat, Butch Cassidy. În ianuarie 1970, melodia Raindrops keep fallin' on my head, cântată de B.J. Thomas, compusă pentru filmul cu Robert Redford şi Paul Newman, a ajuns pe primul loc în Statele Unite, poziţie pe care a rămas timp de patru săptămâni şi i-a adus lui Bacharach două premii Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră şi pentru cea mai bună melodie. Al treilea Oscar l-a câştigat, împreună cu soţia sa din acea vreme, textierul Carole Bayer Sager, pentru piesa Best that you can do, coloana sonoră a filmului Arturo cu Dudley Moore şi Liza Minnelli, realizat în 1982. Născut în Kansas City, la 12 mai 1928, fiul Irmei şi al lui Bert Bacharach, compzitorul provine dintr-o familie de evrei germani. A crescut la New York şi, încă minor, se strecura în cluburi de jazz pentru a-i asculta pe Count Basie şi Dizzy Gillespie. Tânărul Burt Freeman Bacharach a studiat muzica la Universitatea McGill şi la Mannes School of Music. Primele sale experienţe muzicale din anii cincizeci şi începutul anilor şaizeci, au fost ca pianist, aranjor şi dirijor al formaţiei care a acompaniat-o pe Marlene Dietrich în spectacolele sale. Primul mare succes a venit în 1958 cu cântecul Magic moments, interpretat de Perry Como, care a câştigat primul disc de aur certificat de RIAA. De-a lungul anilor, în afară de parteneriatul de succes cu Queen of Songs, compoziţiile sale au fost interpretate de Beatles, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, Herb Alpert, Drifters.

Graţie căsătoriei cu actriţa Angie Dickinson, uniune care a durat din 1966 până în 1980, Bacharach începe să lucreze în cinema compunând coloane sonore şi numeroase hituri pop care au intrat în imaginaţia colectivă, nu doar ca melodii de film, ci şi ca scene şi dialoguri. Cine nu-şi aminteşte secvenţa de neuitat din filmul Nunta celui mai bun prieten al meu?

Viaţa privată: muzicianul a fost căsătorit de patru ori: cu Paula Stewart, cu actriţa Angie Dickinson, cu muzicianul Carole Bayer Sager şi, din 1993, cu Jane Hanson şi are în total patru copii. Bacharach a fost un invitat frecvent la Casa Albă, unde în 2012, preşedintele Barack Obama i-a înmânat Premiul Gershwin, scrie Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News