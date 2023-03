Bulai, propunere pentru reducerea accidentelor rutiere. "Până la 20 şi ceva de ani, să nu ai ce căuta pe maşină de X cm cubi. Sus de tot aş pune pragul"

"În ziua de azi, te calibrezi şi la siguranţa maşinilor de azi, la viteza maşinilor de azi. Au mai fost încercări de bun simţ, când viteza pe unele drumuri a fost crescută de la 60km/h la 70 km/h. Dar la siguranţa maşinilor de azi, vitezele trebuie calibrate.

În alte ţări sunt deja cazuri. Aş coborî vârsta pentru permis la 16 ani, dar până la 20 de ani, sau cu unele praguri, să conducă doar maşini micuţe, cu motoare de 300 cm cubi. Să meargă cu 60 km/h doar dacă îl bate vântul din spate. Să înveţe să meargă. Nu au reflexe mai puţine la 16 ani, să fim serioşi, dar părerea mea este că până la 20 şi ceva de ani să nu aibă voie să conducă maşini cu mulţi cm cubi.

Ar trebui date permise diferite, nu e nicio problemă. Asta pentru că cele mai multe accidente, cu excepţia celor produse de cei care beau sau care adorm la volan, sunt din teribilisme. Şi de regulă sunt ale unor persoane foarte tinere, fără experienţă, şi care s-au urcat în maşini care trosnesc, în care dacă apeşi pe acceleraţie, se duc ca glonţul. Ori, evident, că aici vei avea mereu o posibilitate uriaşă de accidente", a spus Alfred Bulai la ”Nod în Papură”.

Exemplu din Germania: Până la 25 de ani nu ai voie pe maşină peste 2000 cm cubi

"Şi la bicicletă, şi la orice vehicul la care te afli la început, îţi trebuie să meargă cu puţină putere. În Germania era o lege că până la vârsta de 25 de ani nu ai voie cu maşină de peste 2000 cm cubi. Sus de tot aş pune pragul. Aia e! Pentru că mulţi sunt de bani gata şi teribilişti. Când vezi pe câte unul că intră în gard şi râde... e clar că nu au fost banii lui acolo. Cine munceşte pentru o maşină de 50.000 sau 80.000 euro, scuză-mă...", a mai spus Alfred Bulai.

Val Vâlcu a intervenit şi a povestit ce i-a spus un român din Canada despre cum se conduce acolo.

"Mi-a spus că într-un an a schimbat banda de circulaţie de trei ori. Adică îşi aducea aminte exact, că ba era o maşină parcată că avea o pană şi alte situaţii. Acolo au probleme cu firmele de asigurări. Dacă iei o amendă de parcare pe loc nepermis, creşte tariful. Şi tot aşa! În felul ăsta îi descurajează. Nu le ia permisul, ca să nu rămână fără acces la job. Dar îi rupe la portofel.

Aici, în schimb, e disperarea asta de a fi primul la STOP. De a trişa. Dacă e toată lumea în coloană pe o bandă, trece unul pe banda de tramvai şi câştigă 2-3 minute. Şi nu e sancţionată treaba asta. Chiar dacă îl prinde cu viteză, că a băut, etc, nu se sancţionează. Vezi prin Bucureşti pe câte unul care schimbă banda, face slalom, şi are părul alb. Te gândeşti că unul tânăr nu se poate stăpâni, că are maşină puternică. Dar sunt şi din ăştia care tot fac nebunii", a spus jurnalistul.

"Uite, în Anglia, în general poliţiştii nu dau amenzi. Că nu pot da amenzi. Mă refer la viteză, de exemplu. Ei fac dosar penal când ai depăşit viteza. Şi te duci în faţa unui judecător şi spui cauza. Ei sunt pragmatici. Codul Rutier trebuie să servească oamenii, nu autorităţile. Dacă e justificat, se anulează totul. Că e normal să ne şi grăbim. Dacă nu e justificat, iei amendă penală. E cu cazier. Dacă ai cazier, viaţa ta se schimbă inimaginabil.

La noi, amenzile sunt aberante. Între noi fie vorba, ăla care are o maşină adusă din Germania, la mâna a doua, o amendă de la noi e destul de mare. Pentru ăla care are maşină de 80.000 euro şi râde că a intrat cu ea în gard îl doare undeva de amendă", a replicat Bulai.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News