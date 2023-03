Bulai: „Pe Drulă, dacă îl duc în parc, nu-l salută, probabil, nici măcar unul dintr-o sută de oameni”. George Simion e mai cunoscut, dar are o problemă / video

În viziunea sociologului, lui Cătălin Drulă, președintele USR, îi lipsește notorietatea.

„Dacă îl duc pe Cătălin Drulă, șeful USR, prin Parcul Cișmigiu din București, nu-l salută, probabil, nici măcar unul dintr-o sută de oameni pentru că nu știe cine este. Asta este o mare problemă pentru un șef de partid”, a zis Alfred Bulai.

„George Simion este mai cunoscut de o parte a populației pentru că este un băiat de cartier, ca să zic așa, adică mai aproape de oameni, prin natura sa”, a adăugat sociologul la emisiunea „Nod în papură”.

„Dar AUR, așa cum se manifestă, este singurul partid viu, are un orizont de creștere”, a mai spus sociologul.

Jurnalistul Val Vâlcu a zis: „Tu spui că George Simion este mai cunoscut, dar este singurul cunoscut din AUR. Dacă el are o problemă, adică dacă apar dezvăluiri etc...”.

„Într-adevăr, vulnerabilitatea este foarte mare. Problema este cât de bine joacă. El nu este bun politician. Are imagine, dar nu are fler de politician”, a mai zis sociologul.

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a lansat, sâmbătă, la Cluj-Napoca, o chemare la luptă pentru răsturnarea regimului specialilor".



„Ţara noastră are două clase de oameni, specialii - pensionarul Ciucă are 18.000 de lei pensie pe lună, şeful de la ASF cu 12.000 de euro pe lună, prietenul preşedintelui Iohannis, care vinde 600 de BMW pentru poliţie cu caiet de sarcini cu dedicaţie, şi mai este realitatea oamenilor care muncesc. (...) Lansez la Cluj o chemare la luptă pentru răsturnarea regimului specialilor şi chem alături de USR toate forţele din societate, din societatea civilă, politică, mediul de business, care doresc o Românie corectă. PSD poate fi înfrânt chiar dacă balaurul a mai scos un capăt, care se numeşte PNL", a declarat Cătălin Drulă, într-o conferinţă de presă.



La rândul său, preşedintele USR Cluj, deputatul Oana Murariu, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că, începând cu această primăvară, USR se va reîntoarce în stradă pentru a discuta cu oamenii.



La Cluj-Napoca are loc Liga Aleşilor Locali a USR, la care participă peste 170 de aleşi locali ai partidului.

