Bucureștiul aproape de scenariul roșu. Florin Cîțu, tranșant, pentru HoReCa: Nu iau în calcul așa ceva. Acum plătim PREȚUL

Bucureștiul se apropie de pragul de 3 la mia de locuitori, iar activitatea economică ar putea avea din nou de suferit. Mai mulți reprezentanți ai HoReCa i-au solicitat premierului ca acest prag să fie schimbat, astfel încât ei să poată funcționa în continuare. Florin Cîțu a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă ia în calcul o asemenea schimbare pentru Capitală.

"Nu iau în calcul așa ceva. Atunci când am relaxat restricțiile am spus foarte clar că depinde doar de noi să rămânem cu numărul de infectări scăzut, sub trei la mie. Am văzut că foarte mulți cetățeni s-au relaxat, nu se mai poartă mască în spațiul public și acum plătim prețul acestei relaxări premature.

Repet, de fiecare dată vă spun, dacă vrem să rămână deschise și restaurantele, și alte activități economice, trebuie să respectăm exact aceste condiții: în spațiul public să păstrăm mască, distanțare socială, dezinfectant pe mâini. Au fost foarte mult cazuri în care poliția a venit și a dat amendă în cluburi, de exemplu, la câteva zile același club avea aceeași problemă. Atât timp cât nu respectăm aceste minime condiții pe care le avem, nu putem să vorbim de alte măsuri.", a răspuns premierul Florin Cîțu.