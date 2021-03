Bucureşteni, torturaţi de poliţişti. Mircea Badea, concluzie dură. "Cine aşteaptă siguranţă şi încredere e nebun"

"Cred că şi eu am avut noroc, să ştiţi, pentru că am atras atenţia public astă-vară, deci înainte de septembrie, asupra faptului că poliţiştii nu poartă mască. Am considerat că nu e în regulă deloc să nu poarte mască. La vremea respectivă, inclusiv dr. Arafat, pe care l-am contactat, a zis da, bun, dar sunt totuşi în aer liber. Ţineţi minte că am tot vorbit despre asta, despre faptul că poliţiştii nu purtau atunci mască. Şi nu era în regulă, că veneau lângă geamul maşinii. Între timp, toată lumea trebuie să poarte mască pe stradă, s-a rezolvat cazul.

Din ce văd eu, oamenii legii erau la filtru, ca să am un limbaj prompterist. Erau pe Şerban Vodă. Întâmplarea face că eu trec des pe Şerban Vodă şi trec pe la filtrul ăla nonstop. E un mare filtru. Altfel, nimeni nu se ocupă de o treabă mai mult decât clară. Pe Şerban Vodă s-au pus nişte stâlpişori care încurcă traficul, dar nu se ocupă nimeni de asta.

Dar hei, poliţiştii ne apără de pandemie. Am văzut şi cazul cu jandarmii care au intrat în forţă la adresa greşită. Nu e nici prima, nici ultima oară, se vor mai întâmpla", a spus Mircea Badea la Antena 3.

Concluzia lui Mircea Badea. "Cine aşteaptă siguranţă şi încredere, e nebun"

Pe scurt, ca să trecem mai departe. Dacă ar fi să trag o concluzie la tot ce am văzut, cu Oneşti, cu ce s-a întâmplat la faţa locului, etc, şi cu ăştia care se luptă cu pandemia torturând pe unii pe câmp, nu am decât să trag aceeaşi concluzie pe care o trag în ultimii 30 de ani când vorbesc de experienţe personale. Din nefericire pentru mine, am avut enorm de multe cazuri şi interacţiuni cât se poate de directe cu miliţia din România. Şi nu am decât o singură concluzie în lumina noilor evenimente, care intră în siajul celor vechi. E ceva wow că totuşi s-a mişcat cineva împotriva lor, altfel nu e nimic ieşit din comun. Faptul că ei bat şi torturează cetăţenii, absolut da, fără nicio emoţie. Mă mir că s-a luat cineva de ei.

Să revin la concluzie. Cine interacţionează cu Poliţia în România, aşteptând siguranţă şi încredere, e nebun. Asta e concluzia. Toţi cetăţenii din România au multe elemente, multe, publice astfel încât să îşi cizeleze mentalitatea, percepţiile şi judecăţile personale pe realitate. Dacă rămân încremeniţi în stereotipii cu oamenii legii, atunci merită să li se întâmple. Şi iată că li se întâmplă!", a mai spus Mircea Badea.

Acest articol reprezintă o opinie.