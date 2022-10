Boris Johnson s-a retras din cursa pentru funcţia de premier al Marii Britanii. Rishi Sunak, marele favorit

Fostul premier britanic Boris Johnson a anunţat duminică seară că renunţă să se prezinte în campania pentru Downing Street, întărind şansele marelui favorit, Rishi Sunak, pentru a-i urma în funcţie, cu excepţia unei noi lovituri de teatru, demisionarei Liz Truss, notează AFP.



"În ultimele zile, am ajuns, din păcate, la concluzia că pur şi simplu nu ar fi lucrul potrivit de făcut. Nu poţi guverna eficient dacă nu ai un partid unit în parlament", a explicat el într-un comunicat.



Boris Johnson, care a demisionat în iulie, măturat de o succesiune de scandaluri, s-a întors sâmbătă din vacanţa în Republica Dominicană, întărind ipoteza unei candidaturi.



Dar nu a anunţat oficial că va candida în această campanie declanşată în urma demisiei lui Liz Truss, joi, după doar 44 de zile în funcţie.



În comunicatul său, Boris Johnson a spus că a obţinut susţinerea a 102 parlamentari conservatori, peste pragul de 100 necesar pentru a continua campania.



El a explicat că i-a contactat pe cei doi candidaţi declaraţi, pe Rishi Sunak cu care s-a văzut sâmbătă seară, şi pe Penny Mordaunt. "Am sperat că ne vom putea uni în interesul naţional, dar, din păcate, nu am reuşit să găsim o modalitate de a face acest lucru", a scris Boris Johnson.



"Prin urmare, mă tem că cel mai bun lucru este să nu continui" această cursă şi "să-mi aduc sprijinul" persoanei care va câştiga. "Cred că am multe de oferit, dar mă tem că nu este momentul potrivit", a subliniat el.



"Cred că sunt bine plasat pentru a asigura o victorie a conservatorilor în 2024", a mai scris Boris Johnson în acest comunicat, referindu-se la alegerile legislative care trebuie să aibă loc peste doi ani, scrie Agerpres.

Rishi Sunak, marele favorit pentru funcţia de premier

Rishi Sunak este considerat favorit în cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator şi, implicit, pentru ocuparea funcţiei de premier al Marii Britanii. Rishi Sunak pretinde că are experienţă în a-şi duce la bun sfârşit planurile şi un proiect de a rezolva problemele cu care se confruntă ţara.

După o perioadă haotică a partidului, a promis integritate, profesionalism şi răspundere la fiecare nivel al guvernului său. Dl Sunak se bucură de susţinerea unei mari majorităţi a parlamentarilor, inclusiv de sprijinul ministrului de stat la Oficiul pentru Irlanda de Nord, Steve Baker, un important personaj din aripa de dreapta a partidului, care a avertizat că revenirea lui Boris Johnson ar fi un dezastru "garantat".

Susţinătorii lui Boris Johnson insistă că au numărul necesar de voturi, însă, până în prezent, doar aproximativ jumătate dintre cei 100 de parlamentari care ar trebui să-l susţină pentru a candida şi-au declarat public sprijinul pentru fostul premier, relatează Rador.

"Regatul Unit este o ţară măreaţă, însă noi ne confruntăm cu o profundă criză economică", a scris Sunak pe Twitter, confirmând astfel candidatura sa. "De aceea candidez pentru a fi liderul Partidului Conservator şi următorul vostru prim-ministru", a adăugat el. CITEŞTE MAI MULTE DESPRE ACEST SUBIECT AICI

