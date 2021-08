BOMBA SERII! Armand vs. Tudorache. Curea: ”Știți că numărătoarea paralelă a liberalilor confirmă că a fost fraudă la Sectorul 1?!” Av. Drăgan intervine urgent

Mai întâi, Mirel Curea a spus că, în linii mari, știe ce conține raportul privind renumărarea voturilor. „Informațiile le-am avut chiar de la cei care au muncit la elaborarea și obținerea datelor respective. Ceea ce pot să vă spun este că raportul pune în evidență fără nicio tresărire faptul că alegerile au fost furate. Lucrul acesta este demonstrat cu detalii de clasa I: câte voturi, câți saci, câte secții. Reiese foarte clar și modul de operare. (...) Să vă spun ceva și mai interesant. Știți că numărătoarea paralelă a liberalilor confirmă că a fost fraudă la Sectorul 1?!”, a spus Mirel Curea, duminică seară, la Antena 3, în cadrul unei ediții speciale cu Andreea Sava.

Avocatul Mihai Drăgan, cele mai noi informații. Clauză de confidențialitate

Ulterior, Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache, a făcut următoarele precizări: „Am discutat cu domnul procuror săptămâna trecută, tocmai pentru că se apropia termenul și am vrut să știm stadiul în care se află. Ne-a informat că termenul va fi ușor depășit, în sensul că, săptămâna viitoare, va avea centralizarea finală și va da publicității datele. Ni le va pune și nouă la dispoziție. Părți dintre aceste date și din dosare, din procesele verbale de numărare le avem. Din păcate, am semnat o clauză de confidențialitate pe anumite aspecte și nu putem vorbi de toate. Însă ceea ce zice domnul Mirel Curea dovedește că este un ziarist nemaipomenit și are informații foarte... cum să spun... nu aș spune sută la sută adevărate, pentru că ar însemna să confirm, hai să spunem foarte apropiate de adevăr.”

„Pot să confirm, pentru că nu este element asupra căruia trebuie să țin confidențialitatea, că, în ambele numărători, și la PSD și la PNL, Daniel Tudorache, cu o diferență foarte mică una față de cealaltă, a avut câștig de cauză. Știți care este diferența între numărătoarea oficială și numărătoarea paralelă? Numărătoarea paralelă a avut la dispoziție procesele verbale din secție, adică situația exactă din secție”, a mai spus avocatul Drăgan.

„Dubla măsură sare în ochi”, a spus Mugur Ciuvică

Prezent duminică seară în platoul Antena 3, Mugur Ciuvică a făcut la rândul său câteva precizări: „Dubla măsură sare în ochi. (...) Dacă ar fi trimis dosarul în judecată, Clotilde Armand rămâne acolo. Dar ar fi foarte important să ajungă în instanță dosarul pentru următoarele alegeri, pentru un pic de frână, ar fi un semnal!”

Armand vs. Tudorache, renumărare voturi Sector 1. Cristian Diaconescu (PMP), decizie radicală

Amintim că, președintele PMP, Cristian Diaconescu, a fost întrebat, săptămâna aceasta, la DCNewsTV, despre poziția și susținerea partidului în ceea ce o privește pe Clotilde Armand, în contextul în care se va dovedi că a fost fraudă în cazul alegerilor locale de la Sectorul 1.

„În condițiile în care se va stabili de o manieră judiciară clară că a fost vorba despre o fraudare, noi vom fi exact de partea celor care vor cere sancționarea fraudei”, a spus președintele PMP, Cristian Diaconescu, marți, la DCNewsTV.

Întrebat, ulterior, dacă acest lucru înseamnă că va retrage sprijinul pentru Clotilde Armand, Cristian Diaconescu a oferit următorul răspuns: „Repet. În condițiile în care discutăm frauda, este o infracțiune. Frauda electorală este o chestiune foarte serioasă.”

„Deci, dacă se va dovedi că există așa ceva, atunci, după părerea mea, pot să vă spun că partidul nu poate fi decât de partea celui care sancționează frauda!”, a subliniat președintele PMP.

Imagini controversate la Sectorul 1

Imagini din momentul în care erau căutați sacii de voturi pentru Sectorul 1, care ar demonstra o fraudă electorală la alegerile locale, au apărut imediat după alegerile de anul trecut.

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o încăpere a Biroului Electoral de Circumscripție a Sectorului 1.