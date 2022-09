Boloni a fost condiţionat de Liga Naţiunilor, dar lui Iordănescu i se dă credit. Mihai Stoichiţă, reacţie uluitoare: Cum, am retrogradat? Nu cred că am retrogradat

În plus, Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, susţine că naţionala de fotbal a României nu a retrogradat. După meciul naţionalei, acesta a avut un dialog la Orange Sport cu Basarab Panduru, fost jucător sub tricolor, iar declaraţiile au fost uluitoare.

"Păi cum, am retrogradat?! Am rămas în aceeaşi grupă se pare, nu?! Ceva de genul ăsta. Nu cred că am retrogradat, nu ştiu care e regulamentul. Urna a treia, am căzut în urna a treia. Aia e mergem, mai departe. O să meargă mai departe Edi, pentru că

aşa vrea federaţia", a precizat Mihai Stoichiţă.

Panduru: Lămureşte-mă şi pe mine, te rog frumos, cum nu am retrogradat? Nu înţeleg.

Stoichiță: Am rămas în urna a treia.

Panduru: Tu vorbești că nu am retrogradat din urna a 3-a pentru preliminariile Euro 2024? Eu zic de Nations League!

Stoichiță: Da.

Panduru: Aia nu se schimbă, dar aici am retrogradat, vom juca în divizia C (n.r. în Liga Națiunilor).

Stoichiță: Dacă vreţi voi, am retrogradat, da, dar noi suntem în aceeaşi urnă. Peste 2 ani va fi din nou o ediție de Liga Națiunilor. Până atunci, poate consolidăm echipa și promovăm en-fanfare. Poate o să vedem așa lucrurile.

În acel moment, scrie Adevărul, s-a dat legătura la stadion unde urma să vorbească Edi Iordănescu în conferința de presă. Fără să realizeze că încă se mai aude pe post, Basarab Panduru a întrebat în studio: „De ce nu i-ai zis, mă, asta și lui Boloni?”.

Ladislau Boloni, cu care Federația a fost în negocieri înainte de Iordănescu jr, nu a devenit antrenorul echipei naționale după ce a refuzat o clauză pusă de FRF potrivit căreia postul său ar fi depins de rezultatele din actuala ediție de Nations League.

"Dacă stau bine să mă gândesc, am fost peste Finlanda și Bosnia în această campanie. Nu știu ce s-a întâmplat cu Muntenegru. Dacă mă întrebați pe mine, consider că mă întrebați într-un mod particular... O să mergem mai departe cu Edi, dacă dorește Federația. Sunt foarte multe lucruri pe care le punem în balanță. Același lucru s-ar fi întâmplat și cu Boloni. Chiar dacă ar fi terminat pe același loc, ar fi fost în aceeași situație ca în cazul lui Edi", a mai spus Stoichiţă.

Edi Iordănescu a cerut Federaţiei să îl reconfirme în funcţie

"Obligatoriu este nevoie de o reconfirmare a mea din partea federaţiei. Obligatoriu. În primul rând este nevoie de o analiză din nou. Să vedem ce ne-am propus în luna iunie şi dacă am reuşit. Trebuie analizat, indiferent dacă eu voi continua sau nu şi ce doreşte federaţia, eu sunt pregătit pentru această discuţie (n.r. - cu conducerea FRF) şi analiză. Dacă mâine sunt informat că nu mai există interes pentru continuitate, dar că se doreşte o discuţie şi o analiză sunt pregătit, mergem şi o facem. Pentru echipa naţională absolut orice. Dacă se va dori continuitatea, atunci din nou trebuie să ne aşezăm, să vedem care ar fi următorii paşi pentru a merge la următorul nivel. Ce s-a făcut bine şi ce trebuie pentru a face şi mai bine. Pentru că sunt şi lucruri care mă supără foarte tare, cum e faptul că am luat gol în toate meciurile cu excepţia celui cu Finlanda de la Bucureşti. Deci sunt probleme în continuare, chiar dacă sunt semne bune. Dacă se va dori continuitate pentru mine naţionala reprezintă o prioritate", a spus selecţionerul după victoria cu 4-1 în meciul cu Bosnia-Herţegovina, ultimul din Liga Naţiunilor.

