"Boală grea gelozia". Lidia Buble, atacată într-un restaurant: "Voia să-mi dea în față. Sunt șocată"

"Am ieșit în oraș și, stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. (...) Când, îmi trece o franzelă pe lângă cap. Mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa. Zic ce Doamne iartă-mă… Mă uit… ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie că m-am ridicat în toată splendoarea mea să mă mișc că am stat prea mult jos...

"Boală grea gelozia asta"

Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu - ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie. Era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine.

Eu am rămas șocată. Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci…(…) Noi am rămas șocate, tot restaurantul se uita la ea că nu înțelegea nimeni. Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?”, a povestit Lidia Buble, într-un InstaStory.

Lidia Buble are un corp de invidiat, iar în urmă cu ceva timp a și mărturisit cum a reușit să slăbească 15 kilograme într-un mod sănătos și sigur.

"Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble.

Când vine vorba de aspectul ei fizic, Lidia Buble face mari sacrificii pentru a arăta tot timpul bine. Arista mănâncă salată, consumă foarte puțină carne și face câteva ore de sport zilnic. De asemenea, vedeta nu uită niciodată de cea mai importantă masă.

