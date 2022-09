Blindate la graniţa cu Georgia. Dorin Popescu: Putin a adus războiul la el acasă. Foloseşte toate mijloacele posibile de intimidare pentru a evita o gravă hemoragie demografică şi socială internă

La granițele Rusiei sunt cozi interminabile după ce Putin a anunțat mobilizarea militară parțială. Un exemplu este șirul de mașini care se întinde pe 14 kilometri la frontiera cu Georgia. Un videoclip care a surprins coada de mașini a fost postat, în urmă cu două zile, pe Twitter.

In the morning, a 14-kilometer-long queue formed at the Verhniy Lars border crossing point on the #Russian-#Georgian border. There were 1,715 cars in line to leave the "Great Russia". pic.twitter.com/oyNvbRHyEF