Black Friday 2022, efecte nebănuite asupra creierului. Psihologul Radu Leca, semnal de alarmă: Cea mai mare capcană emoțională!

De mai bine de două săptămâni, în spațiul public au început să circule tot mai multe anunțuri privitoare la ofertele care îi așteaptă pe români pe 11 noiembrie, de Black Friday, așa-numita zi cu cele mai mari reduceri din an. De la magazinele online și până la magazinele din malluri și supermakreturi, oamenii au fost pregătiți pentru această zi prin nenumărate reclame care afișează procente cu reduceri pe fundaluri cât mai stridente care să atragă atenția:

Psihologul Radu Leca a explicat care este riscul ca oamenii să acționeze emoțional atunci când sunt țintiți în permanență cu oferte de reduceri care le stimulează hormonii fericirii din creier:

„Black Friday reprezintă, din punct de vedere psihologic, cea mai mare capcană emoțională, în care nu doar împătimiții de shopping cad. Creșterea artificială a dopaminei aduce de la sine senzația clară a descoperirii peșterii lui Ali Baba și a celor 40 de hoți.

Creierul este un computer organic imens, plin de hormoni care se conectează și reacționează la stimulii din jur. Cea mai mare bucurie a creierului este recompensa. De tip: financiar, sexual, afectiv, de deținere și de cumpărare.

Dopamina este neurotransmițătorul care controlează tot ce ține de recompensă și de asemenea manipulează prin stimulare centrele de plăcere din creier.

Pentru dependenții de dopamină, Black Friday egalizează o zi de câștig la cazinou“, a spus, pentru DC News, psihologul Radu Leca.

Paradoxul Black Friday 2022. Teama de scumpiri influenţează decisiv obiceiurile de consum ale românilor

Cea de-a 12 ediție a Black Friday debutează, în România, sub auspiciile inflaţiei. Teama de scumpiri va genera, în mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani, arată o analiză Frames. Va fi, probabil, ultimul bal înainte de criza economică spre care ne îndreptăm.

Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 11 noiembrie, ziua în care cei mai mulți jucători din IT & C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc. vor organiza campanii speciale de reduceri de prețuri.



Potrivit estimărilor companiei de consultanță Frames, după un an 2021 în care Black Friday a generat încasări de aprox. 350 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie /online&offline), în acest an se estimează o depăşire a bornei de 400 milioane de euro.



,,Teama de scumpiri este catalizatorul febrei cumpărăturilor din acest an’’, afirmă analiștii.



,,Va fi o adevărată vânătoare de promoții, de prețuri mai bune la aproape toate tipurile de produse și servicii, de la îmbrăcăminte și încălțăminte la electronice, electrocasnice, produse de beauty, alimente și băuturi. Focusul majorității clienților va fi pe cumpărarea unor produse de care au nevoie sau despre care se gândesc să le cumpere acum până să se scumpească’’, arată analiza Frames (citește continuarea AICI).

