Biserica Ucrainei sărbătorește Crăciunul pe rit vechi în mănăstirea contestată din Kiev

Câteva sute de credincioşi, zeci de jurnalişti şi ministrul culturii Oleksandr Tkacenko au acceptat invitaţia la serviciul divin sâmbătă în Catedrala Adormirii Maicii Domnului (Uspenski Sobor). Slujba a fost de asemenea transmisă în direct la televiziunea ucraineană.



Pentru prima dată, mitropolitul Epifanie, şeful Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, autocefală şi creată în 2018-2019 după o schismă cu Biserica Rusă, a condus slujba de Crăciun în Catedrala Adormirii Maicii Domnului a acestei mănăstiri din secolul al XI-lea, cea mai mare din ţară.



Credincioşii, inclusiv bărbaţi în uniformă militară, erau adunaţi sub o prezenţă puternică a poliţiei, au remarcat jurnalişti AFP.



Participanţilor li se cerea să-şi arate paşapoartele şi să treacă prin detectoare de metale.



Până la sfârşitul anului 2022, cea mai importantă catedrală a Ucrainei era folosită de Biserica Ortodoxă Ucraineană rivală, care a fost multă vreme legată de Patriarhia Moscovei. Însă contractul acesteia nu a fost reînnoit pentru folosirea a două din cele 10 biserici principale din mănăstire, care este un sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Biserica rivală critică procesul ca fiind ilegal.



Situată în capitala Ucrainei, această mănăstire a fost sediul Bisericii Ortodoxe Ucrainene dependente de Patriarhia Moscovei, care a rupt legăturile cu Rusia în luna mai.



Deşi s-au distanţat, responsabilii acestei ramuri sunt sub presiunea autorităţilor ucrainene, care au efectuat mai multe percheziţii în ultimele săptămâni în edificii religioase şi au sancţionat duhovnici pentru poziţiile lor considerate pro-ruse.



Lavra Pecerska din Kiev, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost de asemenea percheziţionată. În decembrie, mănăstirea a fost transferată sub jurisdicţia Bisericii Ucrainei, independentă de Patriarhiei Moscovei.



Cu ocazia Crăciunului ortodox pe stil vechi, sărbătorit în Ucraina ca şi în Rusia, preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat forţelor sale să respecte o încetare a focului unilaterală de 36 de ore. Ostilităţile au continuat totuşi vineri în mai multe puncte ale frontului, chiar dacă intensitatea lor a fost mai mică faţă de zilele precedente.



Bisericile ortodoxe din Ucraina - ca şi în Rusia ostilă - nu sărbătoresc Crăciunul până în perioada 6-7 ianuarie, aminteşte DPA.



Pentru a tăia legăturile cu Rusia, noua Biserică Ortodoxă a Ucrainei a fost fondată în 2018 cu ajutor de stat. Autocefalia ei a fost recunoscută de Patriarhia Constantinopolului, nu de Moscova, scrie Agerpres.

În Rusia, Putin a participat sâmbătă la slujbă de Crăciun oficiată într-o catedrală specială a Kremlinului, în loc să se alăture credincioşilor.

Agenţia rusă de presă RIA a informat că este pentru prima dată în ultimii ani când Putin sărbătoreşte Crăciunul la Moscova, mai degrabă decât în regiunea din jurul capitalei.



Televiziunea de stat a transmis două clipuri în direct cu preşedintele Putin în interiorul Catedralei Buna Vestire în timp ce preoţii oficiau la miezul nopţii Sfânta Liturghie. Purtând o haină albastră şi un pulover alb cu guler înalt, Vladimir Putin era singurul credincios participant la slujbă. A fost arătat în timp ce îşi făcea cruce de mai multe ori înainte ca reportajul televizat să fie întrerupt pentru a prezenta telespectatorilor slujba oficiată în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova.

