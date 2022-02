Bill Gates, noi INDICAȚII. Carte despre cum trebuie EVITATĂ o nouă pandemie. ”Am învățat multe despre pandemie”

Miliardarul notează că, în procesul de combatere a virusului, a învățat multe de la experți și dorește să transmită aceste cunoștințe.

Fondatorul Microsoft, miliardarul și filantropul Bill Gates a scris o carte despre cum să prevenim noile pandemii. Omul de afaceri a relatat despre noul proiect pe blogul său.

Cartea, ”How to Prevent the Next Pandemic”, va fi lansată în ziua de 3 mai a acestui an. Este publicat de Knopf, în SUA, și pe piața internațională de Penguin Random House, a spus Gates.

”Vreau să împărtășesc ceea ce știu”

„Urmăresc pandemia de COVID încă din primele zile, lucrând cu experți externi, dar și cu cei ai Fundației Gates, care se luptă cu bolile infecțioase de zeci de ani. În acest proces, am învățat multe despre pandemie și despre cum o vom opri pe următoarea și vreau să împărtășesc oamenilor ceea ce știu”, a scris Gates.

„În această carte, descriu pașii pe care îi putem face nu doar pentru a preveni viitoarele pandemii, ci și pentru a oferi cea mai bună îngrijire medicală pentru toată lumea. Descriu lecțiile pe care le putem învăța din această pandemie, inovațiile de care avem nevoie pentru a salva vieți și noile instrumente de care avem nevoie pentru a lupta timpuriu și eficient cu agenții patogeni”, a spus fondatorul Microsoft.

În carte, Gates a subliniat și conversațiile cu oameni influenți din domeniul sănătății, cum ar fi directorul general al OMS, Tedros Adan Gebreisus.

Omul de afaceri a fost extrem de activ în ultimii ani, suscitând numeroase polemici mai ales după ce și-a prezentat propria viziune despre vaccinuri. Gates s-a declarat încrezător că pandemia de coronavirus ar putea fi ultima. Fondatorul Microsoft a spus că în ultimii doi ani lumea a obținut ”un mare succes” în domeniul medical și a revenit ”pe calea succesului”. Potrivit omului de afaceri, investiția potrivită poate face din COVID-19 ultima pandemie.

Riscurile unei no pandemii

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a avertizat că omenirea s-ar putea confrunta cu o pandemie, potențial mai periculoasă decât COVID- 19, scrie Financial Times.

Lumea va trebui probabil să se confrunte cu un agent patogen care provoacă decese mult mai mari sau boli grave, a spus miliardarul.

Filantropul îndeamnă guvernele să crească masiv investițiile în lupta împotriva viitorilor agenți patogeni și să sporească proviziile de vaccin în cele mai sărace țări ale lumii.

