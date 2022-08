Bilanţ COVID-19, 17 august 2022. 7500 cazuri în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.500 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.900 mai multe față de ziua anterioară. 1.492 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 354 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.701 cu 274 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 274 persoane, cu 6 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 274 pacienți internați la ATI, 243 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 476 sunt minori, 472 fiind internați în secții, cu 80 mai puțini față de ziua anterioară și 4 la ATI, cu 1 mai mult decât în ziua anterioară.

Până astăzi, 66.417 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

În intervalul 16.08.2022 (10:00) – 17.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 42 decese (23 bărbați și 19 femei), dintre care 2 raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 42 decese, 4 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 11 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 14 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 13 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.036 teste RT-PCR ( 3.168 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.868 la cerere) și 23.626 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.379.741 teste RT-PCR și 11.038.930 teste rapide antigenice.

Șeful Pfizer are COVID-19, deși fusese vaccinat de 4 ori. Ce tratament primește

CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, deși a fost vaccinat de patru ori până acum. Acesta are o formă ușoară a bolii, se află în izolare și primește acum un tratament cu PAXLOVID, niște comprimate create de Pfizer.

"Aș dori să informez publicul că am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Sunt recunoscător că am primit patru doze de vaccin Pfizer-BioNTech și mă simt bine în timp ce mă confrunt cu simptome foarte ușoare. Am început un curs de PAXLOVID, mă izolez în loc și respect toate măsurile de precauție de sănătate publică.



Am ajuns atât de departe în ultimii doi ani în eforturile noastre de a lupta împotriva acestei boli, încât sunt încrezător că voi avea o recuperare rapidă. Sunt incredibil de recunoscător pentru eforturile neobosite ale colegilor mei Pfizer care au lucrat pentru a face vaccinurile și tratamentele disponibile pentru mine și pentru oamenii din întreaga lume.", a declarat Albert Bourla potrivit pfizer.com.

Ce este PAXLOVID

PAXLOVID este un inhibitor principal al proteazei SARS-CoV-2. A fost dezvoltat pentru a fi administrat pe cale orală, astfel încât să poată fi prescris devreme după infecție, ajutând pacienții să evite potențialele forme severe ale bolii, care pot duce la spitalizare și chiar deces. Nirmatrelvir, care își are originea în laboratoarele Pfizer, este conceput pentru a bloca activitatea Mpro, o enzimă pe care coronavirusul trebuie să o reproducă. Administrarea concomitentă cu o doză mică de ritonavir ajută la încetinirea metabolismului sau descompunerea nirmatrelvirului pentru ca acesta să rămână activ în organism pentru perioade mai lungi de timp la concentrații mai mari pentru a ajuta la combaterea virusului.



Nirmatrelvir este conceput pentru a inhiba replicarea virală într-o etapă cunoscută sub numele de proteoliză, care are loc înainte de replicarea ARN viral. În studiile preclinice, nirmatrelvirul nu a demonstrat interacțiuni mutagene ale ADN-ului. Variantele actuale de îngrijorare pot fi rezistente la tratamentele care funcționează prin legarea de proteina spike găsită pe suprafața virusului SARS-CoV-2. PAXLOVID, cu toate acestea, funcționează intracelular prin legarea de Mpro foarte conservată a virusului SARS-CoV-2 pentru a inhiba replicarea virală. Nirmatrelvir a demonstrat activitate antivirală consistentă in vitro împotriva următoarelor variante: Alfa, Beta, Delta, Gamma, Lambda, Mu și Omicron BA.1 și BA.2.

