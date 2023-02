Biden, vizită istorică la Kiev, la un an de la invazie. Chirieac: Mesajul este pentru ruși / video

Președintele american Joe Biden a ajuns astăzi, 20 februarie 2023, la Kiev, într-o vizită surpriză ce precede summitul București Nouă (B9) care va avea loc la Varșovia zielle următoare.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la postul de televiziune Antena 3 CNN, unde a vorbit despre această vizită:

„Este o vizită simbolică și ne arată determinarea totală a Statelor Unite ale Americii de a ajuta Ucraina în războiul declanșat de Federația Rusă. În privința secretului, am convingerea că autoritățile americane i-au comunicat lui Vladimir Putin datele în legătură cu această vizită, tocmai pentru a nu exista surprize. Rusia n-ar îndrăzni să atace coloana președintelui SUA. Acela ar fi clar al Treilea Război Mondial“, a spus Bogdan Chirieac.

Ulterior, jurnalista Antena 3 Lorena Burlacu a precizat că în Kiev, capitala Ucrainei, este alertă de raid aerian chiar în timp ce Joe Biden se află acolo.

CITEȘTE ȘI - Scandal Bâstroe. Bogdan Chirieac: Administrația din România se dovedește depășită de cele mai elementare lucruri

„Este extrem de complicat, deoarece, dacă la nivel central nu se dorește atacarea convoiului președintelui Joe Biden, fiind teatru de război există oricând accidente, unități disparate, demenți și așa mai departe. Faptul că, probabil, americanii i-au informat pe ruși despre această vizită, fiindcă mesajul este pentru ruși, nu înseamnă că vizita lui Joe Biden este fără pericol. E un act de mare pericol al președintelui american.

Senzația mea este că pe parcursul vizitei lui Joe Biden nu vor cădea rachete rusești la Kiev. Una e alerta de apărare antiaeriană și alta e să tragi într-adevăr cu racheta. Nu cred că rușii vor îndrăzni așa ceva, fiindcă americanii nu au niciun fel de problemă să bage o rachetă pe geam, la Kremlin, în biroul lui Putin. Nu se pune problema de așa ceva“, a conchis Bogdan Chirieac.

A man very similar to Joe #Biden was spotted near the St. Michael's Cathedral in #Kyiv. pic.twitter.com/wqFUkZoK0S