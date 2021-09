Biden le aduce omagiu victimelor "actului de laşitate şi ură" din 11 septembrie 2001

"În urmă cu 20 de ani, pe 11 septembrie, aproape 3.000 de vieţi au fost oprite de un act de laşitate şi ură de nedescris", a declarat Joseph Biden.

"Ca naţiune, nu trebuie să îi uităm niciodată pe cei pierduţi în unul dintre cele mai întunecate momente ale istoriei noastre, nici durerea îndurată de familii şi de cei dragi", a subliniat Joseph Biden.

Mesajul a fost difuzat pe Twitter, în timp ce Joseph Biden se află în New York, unde participă la ceremoniile de comemorare a victimelor atentatelor.

Ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 se derulează în zona "Ground Zero" din oraşul New York, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul Complexului World Trade Center (WTC) prăbuşite după ce au fost lovite de avioane de pasageri deturnate de terorişti. Au fost ţinute mai multe momente de reculegere, fiind citite numele tuturor victimelor.

Atacurile de la 11 septembrie 2001, atribuite reţelei teroriste Al-Qaida, au vizat complexul World Trade Center din New York şi sediul Pentagonului. Unul dintre avioanele deturnate de terorişti s-a prăbuşit în statul Pennsylvania. Bilanţul atentatelor a fost de 2.977 de morţi şi aproximativ 25.000 de răniţi. Atacurile au fost comise de 19 terorişti sinucigaşi.

George W. Bush a lansat un apel la unitate

Fostul preşedinte american George W. Bush le-a adus sâmbătă, într-un discurs rostit în Pennsylvania, omagii victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001 şi a lansat un apel la coeziune socială şi la unitate politică în Statele Unite, informează CNN.

"În urmă cu 20 de ani, am descoperit cu toţii, în diferite moduri, în diverse locuri, dar cu toţii în acelaşi moment, că vieţile noastre urmau să se schimbe pentru totdeauna. În săptămânile care au urmat după atacurile din 11 septembrie, am fost mândru să conduc un popor minunat, rezistent şi unit. Când vine vorba de unitatea Americii, acele zile par distante de perioada actuală", a declarat George W. Bush.

"Forţe negative par să intervină în vieţile noastre şi să transforme fiecare dezacord într-o dispută şi fiecare argument într-un conflict al culturilor. Atât de mult din politica noastră a devenit un apel la furie, la temeri şi resentimente. Aceste lucruri ne lasă preocupaţi în privinţa naţiunii noastre şi asupra viitorului nostru împreună. Nu am venit să prezint explicaţii ori soluţii, vă pot spune doar ce am observat. În ziua Americii de încercare şi de durere, am văzut milioane de oameni luându-se instinctual de mâini şi susţinându-se unii pe alţii. Aceasta este America pe care o ştiu", a adăugat George W. Bush.