Bianca Drăgușanu, cadou inedit de ziua ei de naștere: Săpun și flori de plastic: „Mai trebuia să-mi aducă hârtie igienică”

Bianca Drăgușanu a povestit, în exclusivitate pentru Spectacola, cum și-a petrecut ziua de naștere și ce cadouri a primit.

Pe 6 martie, Bianca Drăgușanu a schimbat prefixul și a împlinit vârsta de 40 de ani. Vedeta a sărbătorit această ocazie specială înconjurată de cei mai buni prieteni, familie, dar și de fiica ei. Totuși, la petrecere și-au făcut apariția și niște persoane neinvitate, care i-au oferit Biancăi un cadou mai... inedit.

Săpun și flori de plastic, cadoul primit de Bianca Drăgușanu

"Am primit flori, am primit diamante, am primit parfumuri și, de la niște persoane adiacente, prezente la petrecerea mea, care n-au venit invitate de mine, am primit săpun și niște flori de plastic, în aceeași cutie. N-ai cum să-mi aduci săpun, mai trebuia să-mi aducă hârtie igienică. Chiar am vrut să fac un instastory, că știu cine mi le-a adus și să le mulțumesc în mod direct cu nume.

Mi le-a adus cineva care are rudenie cu o persoană publică foarte cunoscută și apreciată la noi. Nu pot să le zic, că le fac reclamă. Una dintre domnișoare este și un stilist, de face ea rochii... și mi-a adus și-o rochie de asta de jumătate de batistă.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Spectacola.

"Petrecerea a fost ca un fel de nuntă"

Așa cum ne-a obișnuit, Bianca a făcut, și de data acesta, o petrecere grandioasă, la un restaurant de lux, pentru care a plătit foarte mult, spune blondina.

"La mine petrecerea a fost ca un fel de nuntă. A fost totul bun, de calitate, am plătit foarte mult pentru o petrecere de 60-70 de persoane. Eu teoretic am vrut să plec de ziua mea pe o plajă, dar pentru persoanele apropiate, ca să-i aduc pe toți la un loc, am făcut petrecerea asta și m-am bucurat mai tare, decât să fi fost singură pe o plajă, undeva departe. Toate persoanele dragi mie au venit", a continuat vedeta.

Cum arată femeia ideală în viziunea Biancăi Drăgușanu

Pentru că recent a fost ziua femeii, Bianca Drăgușanu ne-a dezvăluit și cum arată femeia perfectă, pentru ea.

"Frumusețea stă în chiul privitorului. Femeia perfectă, din punctul meu de vedere, în afară de că e frumoasă, că ăsta nu trebuie să fie neapărat un considerent, e o femeie puternică, independentă financiar și care face diferența prin atitudine. Dacă ești puternică și ai bani, ai și atitudine. Dacă ești puternică și ai bani, e clar că ești și deșteaptă. ", a mai spus Bianca.

