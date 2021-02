Bianca Drăgușanu acuză că a fost desfigurată în bătaie de Alex Bodi: ”Am fost snopită doi ani și jumătate”. Replica fostului soț

Bianca Drăgușanu a afirmat că are documente de la IML, după bătăile primite de la Alex Bodi: ”Agresiunea fizică nu poate fi contestată”. Ea susține că imaginea cu ea vânătă, în urma unei blefaroplastii, a fost ”scursă” în media, pentru a încerca să fie justificate și restul pozelor în care este plină de vânătăi. Totuși, vedeta subliniază că are certificat medico-legal care dovedește agresiunile suportate. Mai mult, crede că imaginea care a apărut în presă, în urma operației estetice, ar fi fost dată chiar de Alex Bodi, fostul ei partener, fiind o captură foto de pe un videocall. Din ceea ce afirmă, la Kanal D, doar cu Alex Bodi a vorbit prin apel video, în acea perioadă.

Vedeta consideră că acele imagini au ajuns în spațiul public în contextul în care a făcut o plângere împotriva lui Alex Bodi, fiind deschis un dosar de vătămare corporală și agresiune.

”Poza în care eu am un ochi vânăt nu e din momentul în care am făcut blefaroplastie, nu ai cum să te operezi de patru ori pe an, eu am acte” a spus Bianca Drăgușanu, la Theo Show. Ea a completat că s-a operat în luna februarie, dar celelalte poze sunt de pe parcursul a doi ani, cu date și înregistrări. Acuză că a fost ”snopită în bătaie timp de doi ani jumate”:

Acum, Bianca Drăgușanu afirmă că e amenințată și șantajată de fostul ei partener, Alex Bodi, el având niște filmulețe cu ea de când vedeta ar fi vrut să se arunce de la balcon pentru el.

”Am avut fața tumefiată mult mai rău decât poza care a apărut cu mine de la blefaro (n.r. procedura estetică) înainte și după” a spus Bianca Drăgușanu, la Antena 3. ”De această dată voi face ce n-am făcut în celelalte dăți, voi merge până la capăt” a dat asigurări vedeta.

Alex Bodi, pentru Antena 3, afirmă, însă: ”Nu vreau să-i fac rău sub nicio formă. Dacă voiam, am o grămadă de dovezi și ipostaze care nu o avantajează deloc. Dorința mea e să stau cât mai departe de acest scandal mediatic, tot timpul am vrut s-o ignor.”