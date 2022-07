Berbecul, primul vizat de astre! Sfat prețios pentru Rac, amânări pentru Fecioară, vești mai puțin plăcute pentru Pești

Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pe scurt pentru toate zodiile:

Berbec

Ești primul vizat de astre. Careul lui Marte, guvernatorul tău, cu Pluto poate crea situații stânjenitoare în urma cărora să rămâi cu furie neexprimată.

Taur

Pentru unii dintre voi, partenerul va fi greu de suportat. Vei prelua ușor neliniștea lui și îți va fi destul de greu să menții un echilibru.

Gemeni

Careul dintre Mercur și Neptun face din această zi una numai bună de leneveală. Îți va fi greu să iei decizii sau să te ocupi de proiecte serioase.

Rac

Cu cât vei fi mai autoritar, cu atât vei avea mai mult de pierdut. Fie acasă, fie în compania colegilor sau a prietenilor.

Leu

Fii mai atent atunci când ai un drum de făcut! Nu te ajută deloc graba. Și nici să încerci să îi convingi pe cei dragi de unele idei.

Fecioară

Astrele îți recomandă să nu îți faci un program serios astăzi. Există riscul unor neînțelegeri, amânări și momente mai ciudate.

Balanță

Pot apărea certuri în cuplu, disensiuni, conflicte. Astrele îți recomandă să nu întreții situația, ci să încerci să o echilibrezi pe cât se poate.

Scorpion

Îți vei atinge o limită în ceea ce privește munca sau treburile gospodărești și este posibil să ai unele reacții care îi vor speria pe cei dragi.

Săgetător

Partenerul îți va reproșa că ești prea egoist. Iar tu lui că este prea confuz. Și astfel, ziua va fi destul de condimentată! Nu te vei plictisi deloc!

Capricorn

Nevoia de a face mai multe într-un timp scurt nu te ajută cu nimic. Nici tu nu știi ce vrei să demonstrezi și cui.

Vărsător

Vei avea tendința să faci din țânțar armăsar. Astrele îți recomandă să ai mai multă grijă atunci când ai de făcut un drum.

Pești

Unele vești primite de la familie te indispun, dar tot cei dragi reușeșc să te liniștească. Ai mare grijă la modul de la cheltui!

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

