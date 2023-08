Ben Affleck, ajutat să scape de dependența de alcool: Sunt minunați

Actorul american Ben Affleck (50 de ani) s-a luptat cu dependența de alcool, iar doi actori celebri i-au fost alături în trecerea prin acest episod, deloc plăcut.

Într-un interviu acordat lui Diane Sawyer pentru Good Morning America, starul din The Batman vs. Superman: Dawn of Justice a ținut să le mulțumească public celor doi actori, Bradley Cooper și Robert Downey Jr.

”Oameni ca Bradley și Robert mi-au fost de mare ajutor, m-au susținut și sunt minunați”, a declarat câștigători premiului Oscar.

De asemenea, acesta a recunoscut că dependența de alcool și-a pus amprenta serios asupra vieții sale.

”Nu mă mai deranjează să vorbesc despre alcoolism și despre faptul că sunt alcoolic. E parte din viața mea, e ceva cu care am luptat.

Nu înseamnă că reprezintă întreaga mea identitate, dar este ceva cu care te confrunți. Am avut o problemă”, a spus fostul soț al lui Jennifer Garner, despre care a avut cuvinte de laudă că i-a fost sprijin în perioada în care s-a confruntat cu alcoolismul.

”E minunată. Când cineva ca ea este mama copiilor tăi va fi pentru totdeauna o persoană importantă în viață și asta e bine.

Sunt norocos că au o asemenea mamă, iar ea este fantastică atunci când vine vorba despre a ne asigura că vom reuși împreună să fim părinți buni pentru copiii noștri”.

Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2005-2018, în 2015 s-au separat după ce au apărut zvonuri potrivit cărora ar fi avut o relație cu bona copiilor.

În 2022, Ben Affleck s-a căsătorit cu o altă Jennifer, Jennifer Lopez, cu care a fost într-o relație în urmă cu mai bine de două decenii, fiind chiar logodiți din 2002 până în 2004.

