Becali: Este în Cartea Vieții o rubrică separată, unde sunt scriși cei mai mari criminali ai lumii. Acolo este și Putin acum

'Sunt pregătit să cazez 400 de persoane la București cu mâncare și cazare la baza FCSB. Și la Petroșani pot 200 de persoane. Am un bloc acolo pe care îl pun la dispoziție. De asemenea, am o pensiune și la Vatra Dornei. Dacă e nevoie de mai multe persoane, voi găsi cazare la hoteluri, cât pot să cazez. Am înțeles că majoritatea oamenilor au deja cazare pe la rude, prieteni.',a declarat George Becali.

'Până în ultimul moment, nu credeam că va veni războiul. Credeam că e o intimidare. Nu mi-am imaginat că un om poate să facă un asemenea lucru, să dai ordin, să te duci să omori oameni nevinovați din altă țară pe care vrei să o cucerești. Nu stau eu acum să îl cataloghez pe Putin, că nu sunt în măsură să dau eu verdicte sau să judec eu, dar spun următoarele: Este în Cartea Vieții o rubrică separată, unde se află oamenii care nu vor avea iertare niciodată, în fundul iadului, care începe cu regele Irod. Acolo sunt scriși cei mai mari criminali ai lumii, care au omorât mii și mii de oameni. Acolo este el acum, ultimul este el acolo. De fapt, aceștia nu sunt oameni, au demoni. Cred că și-a dat deja seama de prostia pe care a făcut-o. Credea că lumea se va preda. Unii când au mintea întunecată, le întunecă dracii mintea și îi îmbată de putere, nu își dau seama. După care își dau seama de prostie, tâmpenia, pe care au făcut-o', a mai spus George Becali, într-o intervenție telefonică la România TV.

Cel puţin 198 de civili ucraineni, printre care trei copii, au fost ucişi de "invadatorul rus", iar 1.115 de persoane au fost rănite, a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii al Ucrainei, Viktor Liaşko, informează AFP.



De asemenea, zeci de militari ucraineni şi-au pierdut viaţa, în timp ce Rusia nu oferă nicio informaţie cu privire la bilanţul său. Kievul afirmă că a provocat pierderi grele armatei ruse.



Capitala Ucrainei este sâmbătă sub tirul rachetelor ruse şi lupte violente au loc în oraş, unde preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe ucraineni să lupte împotriva invaziei ruse.



Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a subliniat într-o înregistrare video că noaptea a fost una "grea" în capitală, unde se află "unităţi de sabotaj" ruse, însă nu şi unităţi ale armatei regulate.



Armata rusă încearcă să ajungă în Kiev prin nord şi nord-est, cu trupe intrate în Ucraina dinspre Belarus.



Forţele militare ruse au lansat în zorii zilei de joi o invazie pe scară largă împotriva Ucrainei - terestră, aeriană şi navală -, cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial

