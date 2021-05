Barna: DLAF mi-a răspuns ironic la solicitare

„Am convocat această conferință de presă pentru că, așa cum am anunțat și ieri, am promis să fiu transparent cu evoluția oricăror informații sau date care ajung la mine referitoare la verificarea pe care DLAF o face începând din 2019, de la campania prezidențială, pe activitatea mea profesională de dinainte de intrarea în politică”, a transmis Dan Barna, de la sediul partidului pe care îl conduce alături de Dacian Cioloș.

„Am văzut că au fost mai multe informații incerte în zilele anterioare legate de rolul DLAF. Vreau să fie foarte limpede, DLAF este o instituție administrativă care face verificări referitoare la proiectele europene și în măsura în care există neclarități sau suspiciuni, acestea trebuie trimise la DNA, instituția responsabilă de verificarea jurisdicțională de către statul român a proiectelor europene. E procedura standard, nu e nimic neclar”, a adăugat el.

DLAF, răspuns ironic la solicitarea lui Barna

„În urma apariției articolului de ieri, am solicitat de la DLAF să-mi fie transmisă și mie nota de control în care erau trase niște concluzii referitoare la activitatea proiectelor mele. Am primit, ieri, în a doua parte a zilei, un mesaj prin care mi se spunea cumva ironic că au primit cererea mea și că voi primi răspuns în termenul prevăzut de lege.

Însă, pe parcursul zilei de ieri, la finalul zilei, am primit din spațiul media câteva bucăți din această notă de control: cele care se referă la mine și concluziile respectivei note de control. Atunci am decis să convoc această conferință de presă tocmai ca să fiu foarte transparent și să nu existe nicio informație care ajunge la mine care să nu fie transmisă mai departe în spațiul public, așa cum am promis”, a mai spus liderul Alianței USR-PLUS.

De ce este acuzat concret Dan Barna?

„În proiectele respective, proiecte de economie socială, era necesară înregistrarea fiecărui beneficiar, înregistrare de grup țintă și completarea unui formular. Mi se reproșează că pentru trei dintre formulare, din câteva zeci, completarea nu s-a făcut față în față, și chiar așa și este, ci au fost completate după finalizarea procesului de recrutare, au fost apoi transmise la noi la sediu.

Confuzia gravă care există în acest material și pe care o transmit și public este că se încearcă, în mod eronat din punctul meu de vedere, asimilarea activității de recrutare a unor beneficiari cu completarea formală a formularului prin care aceștia confirmă că se înscriu în proiect. (...) Cerința de față în față a fost eliminată ulterior”, a mai avut de spus Barna.