Barcelona - Real Madrid. Catalanii lui Xavi, pas imens către titlul din La Liga - Video

La finalul partidei, Xavi a remarcat evoluția echipei sale, spunând că Barcelona a meritat victoria.

În același timp, antrenorul Barcelonei a recunoscut că a avut dubii în privința alcătuirii primului ”11”, în cazul liniei mediene între Kessie și Sergi Roberto.

”Am dominat, ne-am creat mai multe ocazii. Plec mulțumit. Echipa a dat totul și a muncit foarte mult pe ambele faze. E o victorie foarte importantă pentru noi. Consider că am reușit un meci foarte bun.

Am avut mai multe ocazii, cred că am deținut controlul jocului. Golul lor al doilea, anulat, a venit după o greșeală a noastră. Cred că am fost superiori.

E o victorie importantă, care ne dă încredere pentru viitor. Sergi Roberto? Am avut dubii, nu știam pe cine să aleg între el și Kessie, dar, în final, a ieșit bine având în vedere că ambii au marcat”, a spus Xavi, citat de Sport.es.

După victoria din ”El Clasico”, Barcelona a ajuns la 12 puncte avans față de rivala Real Madrid, principala urmăritoare din clasamentul din La Liga.

VIDEO

