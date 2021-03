Bărbat din Gorj, vaccinat cu Pfizer, rapel Moderna. Cum se simte. "Mă poate ajuta cineva și cu o programare la AstraZeneca?"

Alin Alexandru Ionescu este un tânăr din Gorj care ieri, 17 martie, a fost vaccinat din greșeală la rapel cu serul Moderna, după ce pe 24 februarie primise prima doză de vaccin Pfizer.

"Am ajuns în centrul de vaccinare numărul 5 de la Romexpo, am completat documentul de la recepție, am fost trimis la cabinetul numărul 21. Prima greșeală! Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri Moderna, deși pe listă, în dreptul numelui meu, scria Pfizer. La cabinetul numărul 21 m-au preluat două doamne asistente, le-am arătat că am și adeverința de la vaccinarea din 24 februarie la mine, m-au lăudat că o am în condițiile în care majoritatea pacienților nu o mai aduc la rapel, însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer. Una dintre doamne m-a căutat în sistem, cealaltă mi-a făcut doza de vaccin, pentru ca apoi să realizeze că aplicația dă eroare și că nu poate fi confirmată vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin făcut la prima doză. Mi-am dat imediat seama despre ce s-a întâmplat, însă în acel moment deja presam cu un tampon de vată pe locul vaccinării.", a povestit tânărul pe Facebook

El spune că deși a primit două vaccinuri diferite se simte bine.

"Deocamdată mă simt bine. Chiar sunt în măsură să fac comparații între cele două: locul injecției doare mai puțin la Moderna decât la Pfizer. Mă poate ajuta cineva și cu o programare la AstraZeneca, să îmi fac o părere completă? ", a mai scris tânărul.

VEZI ȘI: Vaccinat cu Pfizer, rapel Moderna. CNCAV, precizări: Dr. Gheorghiță l-a sunat și l-a liniștit