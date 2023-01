BANCUL ZILEI: Suspiciunea soțului că este înșelat

- Bă Ionică, nevastă-mea mă înșeală.

- Fugi bă de-aici, nevestele noastre sunt serioase.

- În principiu ai dreptate, dar nevastă-mea vorbea cu unu la telefon iar când am surprins-o a închis imediat.

- Bă Mitică, eu cred că te pripești.

- Nu cred. Am pus pe cineva s-o urmărească.

- Așa și? Ce ți-a spus persoana respectivă?

- Bănuiala mea s-a confirmat.

- Adică?

- S-a întâlnit cu doi bărbați și o femeie.

- Bine bine, dar femeia aia cine e?

- Nevastă-ta...

