BANCUL ZILEI: Soțul și soția la bal mascat

Sotia, dupa ce a dormit o ora, simtindu-se mai bine,decide sa mearga si ea la petrecere, sigura ca sotul nu ii cunoaste costumul, vrea sa se distreze urmarindu-l pe acesta.

Ajunsa la serbare, isi vede sotul mascat, dansand si pipaind pe toate tipele cu care s-a intalnit.

Ea decide sa vada pana in ce punct poate sa ajunga sotul ei cu distractia asa ca sa aseaza langa el, incercand sa il atraga; in fine, el nu rezista si o trage intr-o camera intunecoasa si fac un amor nebun.

Fara sa isi spuna nimic si fara sa isi dea jos mastile cei doi se despart; ea, fuge acasa smechereste, isi ascunde masca si se baga in pat ca sa vada cum se comporta el cand ajunge acasa.

Cand el soseste, ea se face ca abia s-a trezit si il intreaba cum a fost la petrecere.

El zice: ca de obicei, stii ca ma distrez foarte bine.

- Cum? insista ea. Ai dansat mult?

El: - Iti jur ca nu am dansat deloc. Cum am ajuns acolo m-am intalnit cu Pietro,Antonio și Giovanni și cu alti prieteni si am urcat la mansarda sa jucam carti, asa ca am jucat poker toata noaptea, nici macar nu am auzit muzica, desi cred ca a fost o petrecere speciala, pentru ca tipul caruia i-am imprumutat costumul meu m-a asigurat ca s-a distrat la nebunie!!!!

