BANCUL ZILEI: Povești pe pârtia de schi

Dupa vreo opt coborari si ceva vin fiert la bord, incep marturisirile:

- Mai, baieti, nici nu va dati seama ce a trebuit sa fac ca sa ajung aici! I-am promis nevestei ca voi zugravi toata casa cand ma intorc!

- Asta nu e nimic!, spune intristat al doilea. Mie nu mi-a dat drumul pana n-am jurat ca fac curat in garaj si in beci, plus ordine in jumatatea mea de sifonier!

Doar al treilea statea tacut si zambea cu subinteles.

- Dar tu, frate, de ce nu zici nimic?, il chestioneaza amicii. Esti anesteziat? Asa de tare te-a terorizat consoarta?

- N-as zice... Eu m-am trezit la 3:30 si i-am soptit suav sotiei, la ureche: Schi sau amor salbatic? Iar ea mi-a raspuns dragastoasa: Sa te imbraci bine, iubitule!...

