BANCUL ZILEI: Ce face o soție acasă în timp ce soțul este la serviciu

- Doamne eu merg la serviciu in fiecare zi si muncesc 8 ore pe zi, in timp ce sotia mea sta fara nici o grija acasa. Vreau ca si ea sa stie prin ce trec eu zilnic, asa ca, te rog, fa o schimbare pentru o zi. Eu sa fiu in locul ei si ea in locul meu. Dumnezeu, in minunata sa intelepciune, i-a indeplinit dorinta.

In dimineata urmatore, destul de sigur pe sine, barbatul se trezi in pielea sotiei sale. S-a ridicat, a gatit micul dejun, a trezit copiii, le-a pregatiti hainele, le-a facut pachetele pentru scoala, apoi i-a dus la scoala, a venit repede acasa, a adunat toate hainele si le-a pus la spalat, apoi s-a dus la cumparaturi si, din nou acasa, ca sa lase cumparaturile; apoi a plecat sa plateasca diverse cheltuieli lunare.

Revenit acasa a facut paturile, a adunat alte rufe si le-a pus si pe acestea la spalat, a aspirat in toata casa si a sters praful.A fugit apoi la scoala dupa copii. Apoi s-a ocupat de ei pentru ca acestia sa-si faca temele. S-a instalat la masa de calcat si a luat la rand toate camasile spalate, uitandu-se cu coada ochiului la TV...

La ora 16:30 a inceput sa pregătească mancarea de cina. Dupa cina, a spalat vasele, a adunat din nou toata hainele, a facut baie copiilor si i-a pregatit pentru culcare. La ora 9 era deja extenuat datorita treburilor din timpul zilei. Era asteptat de "soțul" sau. A doua zi, când s-a trezit a alergat să se roage în genunchi la Dumnezeu:

- Doamne, nu știu ce a fost in mintea mea când ți-am cerut să fiu în in locul soției! Te rog sa ne faci așa cum eram! Dumnezeu îi răspunde

- Fiule, sper că ai învățat lecția, dar acum este imposibil, mai ai de așteptat 9 luni pentru că tocmai ai rămas însărcinat și va trebui să naști...

