BANCUL ZILEI: Badea Ion, cioban la oi, uimește cu explicațiile despre un accident aviatic

La inspecția Ministerului Apărării, singurul martor ocular este badea Ion, un cioban care se uita cu privire tâmpă, de analfabet…

- Spune baciule, îl intreabă un colonel, cam ce-ai observat?

- Apăi, domnule dragă o hărăbaie zbura, când numa' ce o pălălaie s-o aprins, no si unde nu s-o tipat hărăbaia în gios...

- Baciule, nu înțeleg nimic din ce-mi povestești, fii te rog mai clar!

- Păi bine, domnule dragă, de ce nu spui așa?... Ieri, la orele 14.00, un bombardier de tip Stealth, V5, generația 2021, greșind unghiul de incidență cu cel de așezare, a intrat intr-o vrie incontrolabilă. În acest context a pierdut ireversibil altitudine, astfel încât s-a produs acest regretabil eveniment.

- Baciule, m-ai spart! spune colonelul, de unde stii termenii astia???

- D'apăi cand eu eram comandant de escadrilă, matale erai cioban... ca mine, acum. Apoi, matale ai intrat in politică. La noi s-au făcut restructurări. Înainte, tu cioban, eu colonel; acum tu colonel, eu cioban. De asta pică avioanele ca muștele, șefule...